УКР
Бойові частини російських ракет та БпЛА знищили вибухотехніки поліції на Житомирщині. ФОТОрепортаж

На Житомирщині вибухотехніки поліції знищили бойові частини російських ракет та БпЛА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Правоохоронці продовжують знешкоджувати небезпечні знахідки, які виявляють після ворожих обстрілів у різних громадах області. Нещодавно фахівці виявили нерозірвані бойові частини ракет та БпЛА, які становили небезпеку для місцевих мешканців і сільськогосподарської техніки", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залишки ракети типу "Точка-У" виявили в затоці в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Як зазначається, вибухотехніки ретельно оглянули боєприпаси та вирішили знищити їх на місці, шляхом контрольованого підриву.

Для цього підготували спеціальний котлован та, з дотриманням усіх заходів безпеки, здійснили дистанційний підрив.

Також дивіться: Сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу на Київщині. ФОТО

Як діяти в разі виявлення підозрілих предметів

- не підходьте до підозрілих або невідомих предметів, особливо після обстрілів;

- не фотографуйте місця падіння уламків і не поширюйте інформацію про роботу силових структур;

- у разі виявлення небезпечного об'єкта – відійдіть на безпечну відстань та одразу повідомте про знахідку профільні служби за телефонами 101, 102 або 112.

Бережіть себе та своїх близьких!

знищення (7998) сапер (210) Житомирська область (1304)
Бронік з каскою врятує,якщо гепне та штука?Тільки працювати заважає.
показати весь коментар
13.05.2025 20:30 Відповісти
Вам краще знати!! Допомогу організовуйте, як знавець справи!?
показати весь коментар
15.05.2025 09:36 Відповісти
Чому Україна не клепає свої шахеди? Або, якщо руки ростуть із жопи, то чому не можна домовитися з Іраном і купляти у них? Думаю їм пох кому продавати, хоч чорту лисому.
показати весь коментар
14.05.2025 10:55 Відповісти
купувати санкції, а робити, то по великому рахунку нічого дуже складного, навіть кацапи освоїли виробництво, але відповідь на це питання, чому не має, може дати тільки нелох і його банда, на суді.
показати весь коментар
14.05.2025 17:26 Відповісти
а на хіба нам робити таке гімно?
показати весь коментар
15.05.2025 11:40 Відповісти
 
 