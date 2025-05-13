Бойові частини російських ракет та БпЛА знищили вибухотехніки поліції на Житомирщині. ФОТОрепортаж
На Житомирщині вибухотехніки поліції знищили бойові частини російських ракет та БпЛА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
"Правоохоронці продовжують знешкоджувати небезпечні знахідки, які виявляють після ворожих обстрілів у різних громадах області. Нещодавно фахівці виявили нерозірвані бойові частини ракет та БпЛА, які становили небезпеку для місцевих мешканців і сільськогосподарської техніки", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, вибухотехніки ретельно оглянули боєприпаси та вирішили знищити їх на місці, шляхом контрольованого підриву.
Для цього підготували спеціальний котлован та, з дотриманням усіх заходів безпеки, здійснили дистанційний підрив.
Як діяти в разі виявлення підозрілих предметів
- не підходьте до підозрілих або невідомих предметів, особливо після обстрілів;
- не фотографуйте місця падіння уламків і не поширюйте інформацію про роботу силових структур;
- у разі виявлення небезпечного об'єкта – відійдіть на безпечну відстань та одразу повідомте про знахідку профільні служби за телефонами 101, 102 або 112.
Бережіть себе та своїх близьких!
