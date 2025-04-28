Сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу на Київщині. ФОТО

У Бучанському районі Київської області фермер під час обробки землі виявив нерозірваний елемент касетного боєприпасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували ВНП та знищили його на місці з дотриманням усіх заходів безпеки", - ідеться в повідомленні.

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Що робити у разі виявлення небезпечного предмета

⚠️ Пам’ятайте ⤵️

🔹 У разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонуйте "101".

🔹 Не наближайтеся і не намагайтеся самостійно взаємодіяти з підозрілими об’єктами.

🔹 Дотримуйтеся правил безпеки — це рятує життя!