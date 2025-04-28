РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12691 посетитель онлайн
Новости Фото
340 2

Саперы уничтожили неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса на Киевщине. ФОТО

В Бучанском районе Киевской области фермер во время обработки земли обнаружил неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали ВНП и уничтожили его на месте с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-200 на Харьковщине. ФОТО

В Киевской области саперы уничтожили кассетный боеприпас
В Киевской области саперы уничтожили кассетный боеприпас

Что делать в случае обнаружения опасного предмета

⚠️ Помните ⤵️

🔹 В случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звоните по телефону "101".
🔹 Не приближайтесь и не пытайтесь самостоятельно взаимодействовать с подозрительными объектами.
🔹 Соблюдайте правила безопасности - это спасает жизни!

Автор: 

Киевская область (4141) ГСЧС (4973) сапер (135)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
************ 9Н235 або 9Н210 дуже схожі... Так звана "морква". Можно спокійно збирати. Головне не нажати на "ніс" підривника...
показать весь комментарий
28.04.2025 16:06 Ответить
Бережіть себе, ріднеькі. Бог у поміч
показать весь комментарий
28.04.2025 16:06 Ответить
 
 