Саперы уничтожили неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса на Киевщине. ФОТО
В Бучанском районе Киевской области фермер во время обработки земли обнаружил неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали ВНП и уничтожили его на месте с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.
Что делать в случае обнаружения опасного предмета
⚠️ Помните ⤵️
🔹 В случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звоните по телефону "101".
🔹 Не приближайтесь и не пытайтесь самостоятельно взаимодействовать с подозрительными объектами.
🔹 Соблюдайте правила безопасности - это спасает жизни!
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ХОРТ
показать весь комментарий28.04.2025 16:06 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий28.04.2025 16:06 Ответить Мне нравится 0
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