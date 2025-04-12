Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-200 на Харьковщине. ФОТО
Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили авиабомбу ФАБ-200 в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"К спасателям поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося взрывоопасного предмета, который находился в земле недалеко от жилого сектора поселка Слатино Дергачевской громады Харьковщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ГСЧС идентифицировали находку как авиационную бомбу ФАБ-500. Она чудом не сдетонировала, однако оставалась крайне опасной.
Саперы ГСЧС Украины изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания данный ВОП. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрыватель, поэтому она могла в любой момент сдетонировать.
Что делать в случае обнаружения опасного предмета
- В случае обнаружения взрывоопасного предмета не трогайте и не пытайтесь его переместить.
- Сообщите об опасной находке на номер 101 или 102.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий12.04.2025 16:24 Ответить Мне нравится 0
Luk Viktor
показать весь комментарий12.04.2025 19:34 Ответить Мне нравится 0
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