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Новости Фото Обезвреживание бомб
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Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-200 на Харьковщине. ФОТО

Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили авиабомбу ФАБ-200 в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"К спасателям поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося взрывоопасного предмета, который находился в земле недалеко от жилого сектора поселка Слатино Дергачевской громады Харьковщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ГСЧС идентифицировали находку как авиационную бомбу ФАБ-500. Она чудом не сдетонировала, однако оставалась крайне опасной.

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Саперы ГСЧС Украины изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания данный ВОП. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрыватель, поэтому она могла в любой момент сдетонировать.

Саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-200
Саперы обезвредили авиабомбу ФАБ-200

Что делать в случае обнаружения опасного предмета

  • В случае обнаружения взрывоопасного предмета не трогайте и не пытайтесь его переместить.
  • Сообщите об опасной находке на номер 101 или 102.

Автор: 

сапер (135) ФАБ (23) Харьковская область (770) Харьковский район (226) Слатино (12)


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Добра справа, но чому так ризикувати, а не підірвати її на місці на полі край селища?
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12.04.2025 16:24 Ответить
Так ФАБ-200 чи все таки ФАБ - 500?
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12.04.2025 19:34 Ответить
 
 