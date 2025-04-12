Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-200 на Харьковщине. ФОТО

Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили авиабомбу ФАБ-200 в поселке Слатино Дергачевской громады Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"К спасателям поступило сообщение об обнаружении неразорвавшегося взрывоопасного предмета, который находился в земле недалеко от жилого сектора поселка Слатино Дергачевской громады Харьковщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ГСЧС идентифицировали находку как авиационную бомбу ФАБ-500. Она чудом не сдетонировала, однако оставалась крайне опасной.

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Саперы ГСЧС Украины изъяли и транспортировали для дальнейшего обезвреживания данный ВОП. Сложность заключалась в том, что в авиабомбе был взрыватель, поэтому она могла в любой момент сдетонировать.





Что делать в случае обнаружения опасного предмета