Боевые части российских ракет и БПЛА уничтожены взрывотехниками полиции в Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Житомирщине взрывотехники полиции уничтожили боевые части российских ракет и БпЛА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Правоохранители продолжают обезвреживать опасные находки, которые обнаруживают после вражеских обстрелов в разных громадах области. Недавно специалисты обнаружили неразорвавшиеся боевые части ракет и БПЛА, которые представляли опасность для местных жителей и сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрывотехники тщательно осмотрели боеприпасы и решили уничтожить их на месте, путем контролируемого подрыва.

Для этого подготовили специальный котлован и, с соблюдением всех мер безопасности, осуществили дистанционный подрыв.









Как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов

- не подходите к подозрительным или неизвестным предметам, особенно после обстрелов;

- не фотографируйте места падения обломков и не распространяйте информацию о работе силовых структур;

- в случае обнаружения опасного объекта - отойдите на безопасное расстояние и сразу сообщите о находке профильные службы по телефонам 101, 102 или 112.

Берегите себя и своих близких!