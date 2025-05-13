Боевые части российских ракет и БПЛА уничтожены взрывотехниками полиции в Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Житомирщине взрывотехники полиции уничтожили боевые части российских ракет и БпЛА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Правоохранители продолжают обезвреживать опасные находки, которые обнаруживают после вражеских обстрелов в разных громадах области. Недавно специалисты обнаружили неразорвавшиеся боевые части ракет и БПЛА, которые представляли опасность для местных жителей и сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.
Как отмечается, взрывотехники тщательно осмотрели боеприпасы и решили уничтожить их на месте, путем контролируемого подрыва.
Для этого подготовили специальный котлован и, с соблюдением всех мер безопасности, осуществили дистанционный подрыв.
Как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов
- не подходите к подозрительным или неизвестным предметам, особенно после обстрелов;
- не фотографируйте места падения обломков и не распространяйте информацию о работе силовых структур;
- в случае обнаружения опасного объекта - отойдите на безопасное расстояние и сразу сообщите о находке профильные службы по телефонам 101, 102 или 112.
Берегите себя и своих близких!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль