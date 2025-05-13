РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
2 372 5

Боевые части российских ракет и БПЛА уничтожены взрывотехниками полиции в Житомирской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Житомирщине взрывотехники полиции уничтожили боевые части российских ракет и БпЛА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Правоохранители продолжают обезвреживать опасные находки, которые обнаруживают после вражеских обстрелов в разных громадах области. Недавно специалисты обнаружили неразорвавшиеся боевые части ракет и БПЛА, которые представляли опасность для местных жителей и сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Остатки ракеты типа "Точка-У" обнаружили в заливе в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

Как отмечается, взрывотехники тщательно осмотрели боеприпасы и решили уничтожить их на месте, путем контролируемого подрыва.

Для этого подготовили специальный котлован и, с соблюдением всех мер безопасности, осуществили дистанционный подрыв.

Взрывотехники уничтожили части российских ракет в Житомирской области
Взрывотехники уничтожили части российских ракет в Житомирской области
Взрывотехники уничтожили части российских ракет в Житомирской области
Взрывотехники уничтожили части российских ракет в Житомирской области

Также смотрите: Саперы уничтожили неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса на Киевщине. ФОТО

Как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов

- не подходите к подозрительным или неизвестным предметам, особенно после обстрелов;

- не фотографируйте места падения обломков и не распространяйте информацию о работе силовых структур;

- в случае обнаружения опасного объекта - отойдите на безопасное расстояние и сразу сообщите о находке профильные службы по телефонам 101, 102 или 112.

Берегите себя и своих близких!

Автор: 

уничтожение (7685) сапер (151) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бронік з каскою врятує,якщо гепне та штука?Тільки працювати заважає.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:30 Ответить
Вам краще знати!! Допомогу організовуйте, як знавець справи!?
показать весь комментарий
15.05.2025 09:36 Ответить
Чому Україна не клепає свої шахеди? Або, якщо руки ростуть із жопи, то чому не можна домовитися з Іраном і купляти у них? Думаю їм пох кому продавати, хоч чорту лисому.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:55 Ответить
купувати санкції, а робити, то по великому рахунку нічого дуже складного, навіть кацапи освоїли виробництво, але відповідь на це питання, чому не має, може дати тільки нелох і його банда, на суді.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:26 Ответить
а на хіба нам робити таке гімно?
показать весь комментарий
15.05.2025 11:40 Ответить
 
 