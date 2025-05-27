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Новини Візит глави МЗС Туреччини Фідана до РФ
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Фідан на зустрічі з Путіним говорив про війну в Україні

Фдан та Путін

У понеділок, 26 травня, міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з головою Кремля Володимиром Путіним. Зустріч тривала годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TRT Haber із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що на зустрічі обговорювалися нещодавні ініціативи щодо припинення війни між Україною та Росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня.

У зустрічі також взяв участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Окрім цього, сторони обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин у сферах економіки та енергетики. Зокрема, за даними ЗМІ, Фідан мав наголосити на відданості Туреччини у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

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Автор: 

путін володимир (24060) Фідан Хакан (42)


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над Трампом стібались
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27.05.2025 06:36 Відповісти
Фідан зайшов зі своєю думкою,а вийшов з пуйловою
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27.05.2025 06:50 Відповісти
Ботоксом не можна згенерувати ніяку думку, хіба що якусь іржаву "скрєпу" з нього витягнути.
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27.05.2025 07:52 Відповісти
Якщо читаєш цю новину, то складається враження, що йшли торги
Торгували нами?
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27.05.2025 06:55 Відповісти
Доброго дня. А чому прізвище путіна з великої літери у вас прописано?????
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27.05.2025 07:10 Відповісти
гном править росією. Його зріст 150 см
на підборах
малий клоп, але смердючий.
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27.05.2025 07:33 Відповісти
Писаки тупорилі, міністр закордонних справ чого? Бидло не грамотне.
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27.05.2025 07:48 Відповісти
І що це за посада, голова Кремля, шось нове.
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27.05.2025 08:42 Відповісти
Де зустрілись, чий міністр не скажу
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27.05.2025 08:30 Відповісти
 
 