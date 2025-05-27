Фідан на зустрічі з Путіним говорив про війну в Україні

У понеділок, 26 травня, міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з головою Кремля Володимиром Путіним. Зустріч тривала годину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TRT Haber із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що на зустрічі обговорювалися нещодавні ініціативи щодо припинення війни між Україною та Росією, а також розвиток подій після переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня.

У зустрічі також взяв участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Окрім цього, сторони обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин у сферах економіки та енергетики. Зокрема, за даними ЗМІ, Фідан мав наголосити на відданості Туреччини у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

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