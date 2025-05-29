РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11023 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
467 7

Состав делегации Украины на следующих переговорах с РФ будет зависеть от представителей России, - МИД

Спикер МИД Георгий Тихий

Состав украинской делегации на новом раунде переговоров с Россией будет определен в зависимости от представителей российской стороны.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий рассказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, делегация от Киева будет зависеть от состава делегации от Москвы.

"Если встреча состоится, и если российская делегация останется такой, какой она была на предыдущей встрече, то можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации, который вы видели на предыдущей встрече", - отметил Тихий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мединский заявил, что РФ предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами"

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Украину представлял министр обороны Рустем Умеров, первые заместители руководителей МИД, СБУ, ГУР и другие представители.

Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, который уже был главой группы на переговорах в 2022, а также заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Также читайте: Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались, - Зеленский

Автор: 

МИД (6987) переговоры с Россией (1128) Тихий Георгий (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто як? 😲Кацапи нам склад іормувптимуть? Чи затверджуватимуть? Чи просто написано неграмотно замість правильного "склад української делегації буде відповідати складу кацапської", або "склад української залежатиме від складу кацапської".
показать весь комментарий
29.05.2025 17:24 Ответить
Ну якщо головою буде Дмитро Анатолійович Ведмеденко, то від нас повинна бути пані Безкутна.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:31 Ответить
на такие дебаты можно было б билеты подореже чем на финал ЛЧ или НБА продавать
показать весь комментарий
29.05.2025 17:40 Ответить
І туди фанатів харківського «Металіста» і адєсского «Чорноморця».
Вони і співають гарно.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:48 Ответить
Weritati - категорично не погоджуюся! Від ОП( а не від нас!) має бути Федір Веніславський. Різниця тільки в тому,що той,з боку української делегації все- таки менше п'є.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:44 Ответить
Таке враження що якісь неуки ,ворог хоче капітуляції України нічого не змінилося від березня 2022 року саме ті хотелки: розброєння,денацифікація ,позаблоковий статус ,визнанння за росією окупованих територій і вивід українських військ з цих територій ,відмова від репарацій і позовів в міжнародні суди ,тобто Україна в своєму статусі має нагадувати маріонеткову білорусь ,варвари зруйнували сотні міст і сіл убили сотні тисяч невинних людей і за ці злочини їм за це нічого небуде . Ну а МЗС граєтся в ці ігри щоб сподобатись трампу.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:52 Ответить
В Україні після 21.04. 2019 є лише назва МЗС.
показать весь комментарий
29.05.2025 17:55 Ответить
 
 