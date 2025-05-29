Состав делегации Украины на следующих переговорах с РФ будет зависеть от представителей России, - МИД

Состав украинской делегации на новом раунде переговоров с Россией будет определен в зависимости от представителей российской стороны.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий рассказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, делегация от Киева будет зависеть от состава делегации от Москвы.

"Если встреча состоится, и если российская делегация останется такой, какой она была на предыдущей встрече, то можно ожидать, наверное, такого же состава украинской делегации, который вы видели на предыдущей встрече", - отметил Тихий.

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Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Украину представлял министр обороны Рустем Умеров, первые заместители руководителей МИД, СБУ, ГУР и другие представители.

Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, который уже был главой группы на переговорах в 2022, а также заместители глав российских МИД и Минобороны, начальник Главного управления Генштаба.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

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