Склад делегації України на наступних перемовинах із РФ залежатиме від представників Росії, - МЗС

Склад української делегації на новому раунді переговорів з Росією буде визначено залежно від представників російської сторони.

Про це речник МЗС Георгій Тихий розповів під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, делегація від Києва залежатиме від складу делегації від Москви.

"Якщо зустріч відбудеться, і якщо російська делегація залишиться такою, якою вона була на попередній зустрічі, то можна очікувати, напевно, такого ж складу української делегації, який ви бачили на попередній зустрічі", - зазначив Тихий.

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Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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