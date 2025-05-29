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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Склад делегації України на наступних перемовинах із РФ залежатиме від представників Росії, - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий

Склад української делегації на новому раунді переговорів з Росією буде визначено залежно від представників російської сторони.

Про це речник МЗС Георгій Тихий розповів під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, делегація від Києва залежатиме від складу делегації від Москви.

"Якщо зустріч відбудеться, і якщо російська делегація залишиться такою, якою вона була на попередній зустрічі, то можна очікувати, напевно, такого ж складу української делегації, який ви бачили на попередній зустрічі", - зазначив Тихий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мединський заявив, що РФ запропонувала Україні дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами"

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

Україну представляв міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже був головою групи на перемовинах у 2022, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Також читайте: Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися, - Зеленський

Автор: 

МЗС (4159) переговори з Росією (1244) Тихий Георгій (13)


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Тобто як? 😲Кацапи нам склад іормувптимуть? Чи затверджуватимуть? Чи просто написано неграмотно замість правильного "склад української делегації буде відповідати складу кацапської", або "склад української залежатиме від складу кацапської".
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29.05.2025 17:24 Відповісти
Ну якщо головою буде Дмитро Анатолійович Ведмеденко, то від нас повинна бути пані Безкутна.
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29.05.2025 17:31 Відповісти
на такие дебаты можно было б билеты подореже чем на финал ЛЧ или НБА продавать
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29.05.2025 17:40 Відповісти
І туди фанатів харківського «Металіста» і адєсского «Чорноморця».
Вони і співають гарно.
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29.05.2025 17:48 Відповісти
Weritati - категорично не погоджуюся! Від ОП( а не від нас!) має бути Федір Веніславський. Різниця тільки в тому,що той,з боку української делегації все- таки менше п'є.
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29.05.2025 17:44 Відповісти
Таке враження що якісь неуки ,ворог хоче капітуляції України нічого не змінилося від березня 2022 року саме ті хотелки: розброєння,денацифікація ,позаблоковий статус ,визнанння за росією окупованих територій і вивід українських військ з цих територій ,відмова від репарацій і позовів в міжнародні суди ,тобто Україна в своєму статусі має нагадувати маріонеткову білорусь ,варвари зруйнували сотні міст і сіл убили сотні тисяч невинних людей і за ці злочини їм за це нічого небуде . Ну а МЗС граєтся в ці ігри щоб сподобатись трампу.
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29.05.2025 17:52 Відповісти
В Україні після 21.04. 2019 є лише назва МЗС.
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29.05.2025 17:55 Відповісти
Такі потужні специ в дипломатичних перемовинах та міжнародному праві, як Арахамія, Безугла, Тищенко, вже сидять на чемоданах.
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29.05.2025 18:50 Відповісти
 
 