Зеленський про переговори у Стамбулі: Не впевнений, що РФ буде готова до продуктивних зустрічей

Президент Володимир Зеленський не впевнений, що російська сторона на переговорах у Стамбулі буде готова до продуктивних зустрічей.

Про це глава держави заявив під час дорстепу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав він.

"Для нас дуже важливим є безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей…і зробити все для інших в'язнів, цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів", - додав президент.

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Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

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