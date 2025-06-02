Зеленський про переговори у Стамбулі: Не впевнений, що РФ буде готова до продуктивних зустрічей
Президент Володимир Зеленський не впевнений, що російська сторона на переговорах у Стамбулі буде готова до продуктивних зустрічей.
Про це глава держави заявив під час дорстепу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав він.
"Для нас дуже важливим є безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей…і зробити все для інших в'язнів, цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів", - додав президент.
Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.
Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.
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З моїм міністром оборони. Ще раз, повільно - з МОЇМ міністром оборони!!!
Свій на 100% прокурор вже був - до цих пір Україна відійти не може.
Хтось ще сумнівається, що це зелене одоробло буде чіплятися за владу зубами?
Або нахрін здасть Україну....