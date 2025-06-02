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Зеленський про переговори у Стамбулі: Не впевнений, що РФ буде готова до продуктивних зустрічей

Зеленський прокоментував переговори у Стамбулі 2 червня 2025 року

Президент Володимир Зеленський не впевнений, що російська сторона на переговорах у Стамбулі буде готова до продуктивних зустрічей.

Про це глава держави заявив під час дорстепу на Саміті країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз паралельно в Стамбулі, в цю годину, перебуває наша команда. Я говорив з моїм міністром оборони рано вранці - тож вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди маємо розраховувати на певні рішення", - сказав він.

"Для нас дуже важливим є безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей…і зробити все для інших в'язнів, цивільних в'язнів і журналістів, політичних в'язнів", - додав президент.

Читайте: Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Також читайте: Варто показати Росії, що вона не може впливати на НАТО, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Стамбул (219) переговори з Росією (1270)


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А тим часом у росіі...
https://www.yapfiles.ru/show/3369184/0645f69f0d45f7caad8d98fa6d10fa1f.mp4.html
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02.06.2025 13:00 Відповісти
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02.06.2025 13:00 Відповісти
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02.06.2025 13:03 Відповісти
з моїм міністром оборони

З моїм міністром оборони. Ще раз, повільно - з МОЇМ міністром оборони!!!
Свій на 100% прокурор вже був - до цих пір Україна відійти не може.

Хтось ще сумнівається, що це зелене одоробло буде чіплятися за владу зубами?
Або нахрін здасть Україну....
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02.06.2025 13:17 Відповісти
Здає падло
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02.06.2025 13:54 Відповісти
 
 