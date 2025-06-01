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Зеленський затвердив склад делегації, яка поїде на переговори в Стамбул
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Головою делегації буде міністр оборони України Рустем Умєров. Крім нього, до складу переговорної групи увійдуть:
- Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента України
- Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
- Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ України
- Юрій Ковбаса — Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)
- Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України
- Олег Луговський — перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
- Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- Олександр Поклад — заступник Голови Служби безпеки України
- Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
- Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
- Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.
Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.
Топ коментарі
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар01.06.2025 18:32 Посилання
+7 Максім ХОЙ #398010
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+4 Az AZLK
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Зазнав пониження статусу при ШАПКОРАДІЄВІ , потім в ООН вже при ЗзЄ владі - мабуть як поступка Єрмакобанату в повному захваті дипломатії Єрмаком?
2001-2003 - радник з політичних питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Посольства України в США.2003-2005 - радник-посланник (політичні питання) Посольства України в США.2006 - заступник Директора Другого територіального департаменту (країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західної Європи) МЗС України.2006-2014 - директор Департаменту міжнародних організацій (до листопада 2011 - Департаменту ООН та інших міжнародних організацій) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС України.Член делегації України на 62-74 сесіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної асамблеї ООН.2006-2011 - член Керівного комітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків (https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 - член Бюро Керівного комітету).2012 - заступник голови Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.2014-2016 - Голова Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.З 13 січня 2015 до 14 липня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - голова Національної комісії України у справах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО.Заступник Голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.Співголова робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії у сфері прав людини.Член Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.19 грудня 2019 року його призначено постійним представником України при Організації Об'єднаних Наційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. 20 лютого 2020 року вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН - із цього моменту офіційно отримавши повноваження постпреда України при ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2006 році отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
За президентства Віктора Януковича, працював на громадських засадах помічником ексдепутата від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88 Дмитра Фірташа Івана Мирногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. Перед цим працював помічником нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD Равіля Сафовича Сафіулліназ Партії регіонів (6 скликання, 2007-2012 рр.).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
ось один з заголовків абсолютно свіжих новин , на що" забив" ЦН
Переговори у Стамбулі. Став відомий ЗМІНЕНИЙ !!!склад делегації, яку очолить Умєров...
Делегация из России в Стамбул завтра не приедет
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України: надання іноземній державі, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану. - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.