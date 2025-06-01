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Новини Переговори у Туреччині
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Зеленський затвердив склад делегації, яка поїде на переговори в Стамбул

Переговори у Стамбулі (фото ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Головою делегації буде міністр оборони України Рустем Умєров. Крім нього, до складу переговорної групи увійдуть:

  • Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента України
  • Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
  • Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ України
  • Юрій Ковбаса — Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)
  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України
  • Олег Луговський — перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
  • Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Читайте: Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі, українську делегацію очолить Умєров, - Зеленський

  • Олександр Поклад — заступник Голови Служби безпеки України
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
  • Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
  • Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
  • Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Читайте також: Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, - Держдеп

Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Стамбул (214) переговори з Росією (1261)


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Топ коментарі
+9
Хватило б однієї Вєрки Сердючки яка б заспівала пісню раша гудбай і Сергія Стерненка який би уїбав з ноги лишнєхромосомного Медінського
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01.06.2025 18:32
+7
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01.06.2025 18:36
+4
Бездарне ЧМо
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01.06.2025 18:35
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Хочу бачити завтрашні морди кацапні.
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01.06.2025 18:27 Відповісти
Хватило б однієї Вєрки Сердючки яка б заспівала пісню раша гудбай і Сергія Стерненка який би уїбав з ноги лишнєхромосомного Медінського
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01.06.2025 18:32 Відповісти
Бездарне ЧМо
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01.06.2025 18:35 Відповісти
Одне тішить -його опікають дипломати Британії ... а не Козир на російській = трамп на англійській
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01.06.2025 19:27 Відповісти
Якщо слідкувати за датами його кар"ри - КИСЛИЦЯ ДОСТОЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
Зазнав пониження статусу при ШАПКОРАДІЄВІ , потім в ООН вже при ЗзЄ владі - мабуть як поступка Єрмакобанату в повному захваті дипломатії Єрмаком?

2001-2003 - радник з політичних питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Посольства України в США.2003-2005 - радник-посланник (політичні питання) Посольства України в США.2006 - заступник Директора Другого територіального департаменту (країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західної Європи) МЗС України.2006-2014 - директор Департаменту міжнародних організацій (до листопада 2011 - Департаменту ООН та інших міжнародних організацій) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС України.Член делегації України на 62-74 сесіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної асамблеї ООН.2006-2011 - член Керівного комітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків (https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 - член Бюро Керівного комітету).2012 - заступник голови Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.2014-2016 - Голова Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.З 13 січня 2015 до 14 липня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - голова Національної комісії України у справах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО.Заступник Голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.Співголова робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії у сфері прав людини.Член Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.19 грудня 2019 року його призначено постійним представником України при Організації Об'єднаних Наційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. 20 лютого 2020 року вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН - із цього моменту офіційно отримавши повноваження постпреда України при ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
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01.06.2025 18:35 Відповісти
Скібіцький -представник Головного управління розвідки Міністерства оборони,( ну того самого Буданова котрий за даними статті про Єрмака ходив до Зе без АТЧЬТА ПЕРЕД Єрмаком (нехай це лиш гра від POLITICO на користь ЗЕ- але все ж!!!)
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01.06.2025 18:39 Відповісти
Цей член Олександр Поклад - гнилятина Єрмака

У 2006 році отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]

За президентства Віктора Януковича, працював на громадських засадах помічником ексдепутата від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88 Дмитра Фірташа Івана Мирногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. Перед цим працював помічником нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD Равіля Сафовича Сафіулліназ Партії регіонів (6 скликання, 2007-2012 рр.).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
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01.06.2025 18:44 Відповісти
Олександр Бевз - радник САМОГО Єрмака
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01.06.2025 18:45 Відповісти
Ну і так далі АЛЕ ГОЛОВНЕ В СКЛАДІ ДЕЛЕГАЦІЇ - ВОНА ЗМІНЕНА НАПЕРЕДОДНІ !!!

ось один з заголовків абсолютно свіжих новин , на що" забив" ЦН

Переговори у Стамбулі. Став відомий ЗМІНЕНИЙ !!!склад делегації, яку очолить Умєров...
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01.06.2025 18:49 Відповісти
Преважають ВІЙСЬКОВІ представники та ГУР, СБУ - ось як приклад навіть ЮРИДИЧНО з Міжнародного Права , Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
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01.06.2025 18:53 Відповісти
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01.06.2025 18:36 Відповісти
Цахал Восхітілся👍
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01.06.2025 18:39 Відповісти
Стопудово, що формат "Значіт так, какли.." завтра вже не проконає..
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01.06.2025 18:48 Відповісти
После сегодняшнего можно никуда не ехать
Делегация из России в Стамбул завтра не приедет
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01.06.2025 18:49 Відповісти
Надо категорически требовать вернуть фуры и тару от использованных дронов!
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01.06.2025 18:56 Відповісти
это уровень третьих помощников. младших гробокопателей- никто серьезно войну заканчивать не хочет
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01.06.2025 19:19 Відповісти
рашка на вас може й образитися, що ви її ніхтом назвали. )
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01.06.2025 19:53 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події, які увійшли в Історію України:


Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України: надання іноземній державі, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану. - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
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01.06.2025 19:54 Відповісти
 
 