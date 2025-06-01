Зеленський затвердив склад делегації, яка поїде на переговори в Стамбул

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Головою делегації буде міністр оборони України Рустем Умєров. Крім нього, до складу переговорної групи увійдуть:

Олександр Бевз — радник Керівника Офісу Президента України

Олександр Дьяков — заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ України

Юрій Ковбаса — Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України

Олег Луговський — перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

Євгеній Острянський — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

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Олександр Поклад — заступник Голови Служби безпеки України

Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Андрій Фомін — начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

Олексій Шевченко — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Олександр Шеріхов — старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

Євген Шинкарьов — заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.