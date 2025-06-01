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Новини Переговори у Туреччині
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Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі, українську делегацію очолить Умєров, - Зеленський

Зеленський про переговори у Стамбулі 2 червня

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України щодо оборони, наших активних дій та дипломатії.

"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський також повідомив, що визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - зазначив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) Туреччина (3618) переговори з Росією (1261)


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Топ коментарі
+12
А не можна послати українців відстоювати Україну ?
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
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01.06.2025 15:19
+7
на зустріч з мединським потрібно послати пса Патрона,
щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
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01.06.2025 15:16
+5
Лишнехромосомный Мединский опять привезет старый набор кремлевских хотелок.
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01.06.2025 15:13
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Лишнехромосомный Мединский опять привезет старый набор кремлевских хотелок.
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01.06.2025 15:13 Відповісти
Піззєц переговорам...
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01.06.2025 15:15 Відповісти
якщо не поїде мединський, а лавров..

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01.06.2025 15:20 Відповісти
на зустріч з мединським потрібно послати пса Патрона,
щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
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01.06.2025 15:16 Відповісти
А не можна послати українців відстоювати Україну ?
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
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01.06.2025 15:19 Відповісти
На клоунську вечірку посилають клоунів. Не там зараз вирішується доля війни.
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01.06.2025 15:24 Відповісти
Вважаєте посада міністра оборони клоунською ?
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01.06.2025 15:52 Відповісти
Нам потрібно відправити в якості делегації Верку Сердючку хай заспіває їм раша гуд бай
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01.06.2025 15:21 Відповісти
"Визначив завдання на найближчий час"
Джерело: https://censor.net/ua/n3555479

"Июньскіє тезіси", мля...

Коли наш Чертіль обрізаний встигає ще й книжки писати?
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01.06.2025 15:22 Відповісти
Навіщо йому щось писати, у нього ціла опа з радниками і іншою шоблою цим займаються
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01.06.2025 15:42 Відповісти
Зеленський , ви як до Стамбулу збираєтесь літити ? Кацапня буде літити зі своїх аєродромів, а в Україні їх нема.
Не соромно їхати з чужих аеродромів ?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх

і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня?
А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аеропорти на хрен
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01.06.2025 15:29 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02i4ngNTAAwGAzN2xqFgmdsw4FfFJR8bcoAzBcRvWDJEHhQcAHHWn3JUCBxqzQQfc6l?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·

Ви досі не помітили?

Московія кожного разу виставляє свій «язик» як умову нашої капітуляції.

Не віриш? Ось факти:

2004 - після Майдану Москва реве: «Дайте русскому языку статус второго государственного!»

2014 - «Захист русскоязичних» стає офіційним приводом для окупації Криму й війни на Донбасі.

2022 - ультиматум: демілітаризація, денацифікація… і, звісно, «русскій язик».

2023-2025 - будь-які розмови про переговори починаються з мантри: «русскій должен быть вторим госудаствєнним».

Які висновки з цього робить недалекий малорос?

Отож. Ніяких.

Якщо Росія ставить мову як інструмент знищення, а ти досі вважаєш її «приватною справою» - ти або дурень, або співучасник.

Якщо після Бучі, Ізюму, Маріуполя - у тебе з рота вилазить «да какая разница» - щось у твоїй голові вже капітулювало. І ти, можливо, підсвідомо вважаєш себе родичем 0рkів. До речі, у їхньому законодавстві ти - "соотєчествєннік", якщо белькочеш "язиком".

Якщо досі думаєш, що мова окупанта - нейтральна - ти або дуже наївний, або вже мішень для "визволєння".

І найбільша біда - не в кремлівських ультиматумах.

Найбільша біда - коли солдат на передку тримає фронт, а в тилу його дитина дивиться мультики на общєпонятном.

Коли втомлений воїн вертається з бою - і захищає мову ворога.

Коли в Instagram громадянка України заявляє: «Хочу гаваріть как удобно».

Ти вже програв, якщо дозволяєш у тилу те, за що тебе в6ив@ють на фронті
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01.06.2025 15:32 Відповісти
А чого досі ВР не переіменувала росію у Московію ? Не голосуйте більше за ці партії. Голосуємо за націоналістів
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01.06.2025 15:34 Відповісти
Найбільша біда, що українці свідомо зраджують Україну своїм ізиком.
Якщо вже війна мізки на місце не вставила, то нічого не допоможе. Живуть як кацапи, помруть як кацапи.
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01.06.2025 15:54 Відповісти
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01.06.2025 15:32 Відповісти
рашисти миру не хочуть..
то може хоч повернуть полонених,
чи вкрадених дітей..
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01.06.2025 15:35 Відповісти
Він прям марить знову в очі заглянути
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01.06.2025 15:37 Відповісти
у москалів завтра буде цікаве єпало 🤣🤣🤣🤣
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01.06.2025 15:38 Відповісти
Не розумію для чого УМЕРОВА посилати у Стамбул . Він - министр оборони - нехай обороною займається. ВОН ВЖЕ СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ ПОЧАВ ЗДАВАТИ . Його у вʼязницю треба , а не у Стамбул
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01.06.2025 15:41 Відповісти
Єрмак визначився з главою делегації.
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01.06.2025 15:44 Відповісти
А гундосий озвучив.
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Безтолкове чмо визначило завдання.
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01.06.2025 15:51 Відповісти
Про що треба було заявити, ми ніколи не підемо що до територіальних поступок ворогу ,ми ніколи не відмовимся від свого суверенітекту і ніколи не будем змінювати конституцію під хотелко окупантів ,ми ніколи не відмовимся від євроінтеграційного курсу ,ми ніколи не будемо розброюватись перед тим як нам загрожує небезпека ,ми ніколи не відмовимся від суддових позовів в міжнародних судах проти рф і за злочини рашистів треба відповідати і виплатити репарації. А "найвеличніший" щось сказав як завжди ні про що.
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01.06.2025 16:21 Відповісти
 
 