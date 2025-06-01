Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі, українську делегацію очолить Умєров, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України щодо оборони, наших активних дій та дипломатії.
"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також повідомив, що визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.
"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - зазначив він.
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щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3555479
"Июньскіє тезіси", мля...
Коли наш Чертіль обрізаний встигає ще й книжки писати?
Не соромно їхати з чужих аеродромів ?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх
і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня?
А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аеропорти на хрен
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02i4ngNTAAwGAzN2xqFgmdsw4FfFJR8bcoAzBcRvWDJEHhQcAHHWn3JUCBxqzQQfc6l?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·
Ви досі не помітили?
Московія кожного разу виставляє свій «язик» як умову нашої капітуляції.
Не віриш? Ось факти:
2004 - після Майдану Москва реве: «Дайте русскому языку статус второго государственного!»
2014 - «Захист русскоязичних» стає офіційним приводом для окупації Криму й війни на Донбасі.
2022 - ультиматум: демілітаризація, денацифікація… і, звісно, «русскій язик».
2023-2025 - будь-які розмови про переговори починаються з мантри: «русскій должен быть вторим госудаствєнним».
Які висновки з цього робить недалекий малорос?
Отож. Ніяких.
Якщо Росія ставить мову як інструмент знищення, а ти досі вважаєш її «приватною справою» - ти або дурень, або співучасник.
Якщо після Бучі, Ізюму, Маріуполя - у тебе з рота вилазить «да какая разница» - щось у твоїй голові вже капітулювало. І ти, можливо, підсвідомо вважаєш себе родичем 0рkів. До речі, у їхньому законодавстві ти - "соотєчествєннік", якщо белькочеш "язиком".
Якщо досі думаєш, що мова окупанта - нейтральна - ти або дуже наївний, або вже мішень для "визволєння".
І найбільша біда - не в кремлівських ультиматумах.
Найбільша біда - коли солдат на передку тримає фронт, а в тилу його дитина дивиться мультики на общєпонятном.
Коли втомлений воїн вертається з бою - і захищає мову ворога.
Коли в Instagram громадянка України заявляє: «Хочу гаваріть как удобно».
Ти вже програв, якщо дозволяєш у тилу те, за що тебе в6ив@ють на фронті
Якщо вже війна мізки на місце не вставила, то нічого не допоможе. Живуть як кацапи, помруть як кацапи.
то може хоч повернуть полонених,
чи вкрадених дітей..