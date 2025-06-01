Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі, українську делегацію очолить Умєров, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України щодо оборони, наших активних дій та дипломатії.



"Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський також повідомив, що визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.



"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - зазначив він.