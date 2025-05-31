Ніхто не має чіткої інформації з чим росіяни їдуть в Стамбул, це виглядає не дуже серйозно, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку нових дипломатичних кроків.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою.

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно.

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Ми із цього приводу вчора говорили з Президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", - сказав Зеленський.

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