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Новини Відео Звернення Зеленського Переговори у Туреччині
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Ніхто не має чіткої інформації з чим росіяни їдуть в Стамбул, це виглядає не дуже серйозно, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку нових дипломатичних кроків.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою.

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно.

Читайте: Ердоган закликав Зеленського та Путіна без зволікань провести прямі переговори у Стамбулі

Ми із цього приводу вчора говорили з Президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", - сказав Зеленський.

Також читайте: Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) звернення (622) переговори з Росією (1258)


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Топ коментарі
+7
Ніхто у світі не має чіткої інформації, що тобі завтра напишуть завідосити, або сказати, і куди ти зафлюгеришся. От це напевно офігенно серйозно!
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31.05.2025 20:27
+5
Діалог з кацапами повинен бути не довше кулеметної черги!
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31.05.2025 20:33
+4
О, адженду підвезли. 👍

Цікаво, як -- дипломатичною поштою?
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31.05.2025 20:31
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Ніхто у світі не має чіткої інформації, що тобі завтра напишуть завідосити, або сказати, і куди ти зафлюгеришся. От це напевно офігенно серйозно!
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31.05.2025 20:27 Відповісти
Путлєр , трамп і ти проти піаніста. Проти трьох він не вистоїть. капєц Зє.
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31.05.2025 20:50 Відповісти
О, квартальний гумор підвезли.
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31.05.2025 20:59 Відповісти
О, адженду підвезли. 👍

Цікаво, як -- дипломатичною поштою?
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31.05.2025 20:31 Відповісти
Та ничо там нового в Стамбуле не будет. Как пел высоцкий "и кроме мордобития никаких чудес"
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31.05.2025 20:31 Відповісти
Діалог з кацапами повинен бути не довше кулеметної черги!
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31.05.2025 20:33 Відповісти
що не зрозуміло-їде те саме рашистське бидло везе те саме лайно про капітуляцію України та буде бикувати...
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31.05.2025 20:41 Відповісти
Хуцпа вместо ума!
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31.05.2025 20:42 Відповісти
Ну так! За 11 років війни очільник воюючої країни мав би вже знати, чого домагається ворог. Навіть якщо взяти до уваги, що перші 5 років віцни він прокурив на розслабоні.
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31.05.2025 21:09 Відповісти
За себе ніколи не скаже. От і зараз, від імені всіх заяву видав!
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31.05.2025 20:51 Відповісти
З терористами не спілкуються , - їх знищують 😡

Нічого доброго кацапи нам не запропунують
крім капітуляціі ,
тому ідуть вони на .......уй !
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31.05.2025 20:54 Відповісти
Все эти манёвры - не затем, чтобы договариваться, а чтобы тянуть время. Это имитация, которая на руку и Трампу и европейцам. Формальный предлог, чтобы не принимать кардинальных мер. Короче, круговое исполнение.
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31.05.2025 20:56 Відповісти
Всіх реально влаштовує така ситуація, ЄС має час на переозброєння і можливість торгувати з рашею, їм ця імітація на руку.

Штати взагалі змінюють свій підхід по міжнародної політики і їм також імітація на руку, тому що введення жорстких санкцій перекриє доступ до дешевих орківських ресурсів їхнім виробництвам в Азії.
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31.05.2025 21:06 Відповісти
Можна подумати зеленим це не на руку. Бо без війни влада скінчиться
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31.05.2025 21:10 Відповісти
Коли вже це чмо безтолкове заглохне.
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31.05.2025 21:01 Відповісти
І тому ти як жест доброї волі метведчуку яїту повернув?
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31.05.2025 21:05 Відповісти
Так в нас і ОПа не дуже серйозна - такі часи
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31.05.2025 21:10 Відповісти
Ніхто не має чіткої інформації з чим росіяни їдуть в Стамбул

Навіть гадки не маєш, що вони казатимуть?
Чесно???
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31.05.2025 21:13 Відповісти
 
 