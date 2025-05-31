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Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
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Ердоган закликав Зеленського та Путіна без зволікань провести прямі переговори у Стамбулі

президент Туреччини Ердоган

Туреччина виступає за проведення прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, заяву Ердогана цитує пресслужба адміністрації президента Турецької Республіки.

Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні глав держав після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань.

Він також зазначив, що Туреччина і далі працюватиме над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною й Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган обговорили переговори з РФ в Стамбулі

Також Анкара виступає за продовження переговорів, розпочатих у Стамбулі між делегаціями двох країн, а також вона задоволена тим, що обмін полоненими, домовлений на переговорах у Стамбулі, був здійснений у стислі терміни.

"Наш президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру", – йдеться в заяві пресслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським і Трампом, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) путін володимир (24088) Ердоган Реджеп Таїп (949)


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Топ коментарі
+5
НАФІГА?

Ну от Путін скаже - русскій язік і 7 областей(уже і Сумську включать) і тд і тд ми послухаєм і скажем "ні" - оце всі переговори уже 3 роки. І такі вони будуть ще 400 років.
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31.05.2025 09:55
+5
Ніби дорослі люди із серйозним виглядом ×ерню городять. Але щодо Ердогана зрозуміло - він добряче наварив на перекупі змародереного кацапамі в Україні, а тепер бажає, щоб його за це ще й вважали моральним авторитетом.
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31.05.2025 10:01
+2
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31.05.2025 10:27
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НАФІГА?

Ну от Путін скаже - русскій язік і 7 областей(уже і Сумську включать) і тд і тд ми послухаєм і скажем "ні" - оце всі переговори уже 3 роки. І такі вони будуть ще 400 років.
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31.05.2025 09:55 Відповісти
Ердогану-виключи дурня та звернись до лапатного фюрєра,бо саме він і відмовляється від прямих перемовин...
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31.05.2025 09:56 Відповісти
Він і не включав.
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31.05.2025 10:07 Відповісти
то чому закликає обох якщо Зеленський погодився та закликав путлєра приїхати до Стамбулу-а той відмовився...
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31.05.2025 10:11 Відповісти
Ну, надішле хутін двійника. І що?
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31.05.2025 10:00 Відповісти
Ніби дорослі люди із серйозним виглядом ×ерню городять. Але щодо Ердогана зрозуміло - він добряче наварив на перекупі змародереного кацапамі в Україні, а тепер бажає, щоб його за це ще й вважали моральним авторитетом.
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31.05.2025 10:01 Відповісти
Сам же не поїде. Він і по кацапії пересувається в бронепоїзді. А до Туреччини ніяк.
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31.05.2025 10:01 Відповісти
Стара пісння ,хто випив воду в крані
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31.05.2025 10:17 Відповісти
"Про що можна говорити з тим, хто прийшов тебе вбивати?" (с)

Чи це спеціально для тупого трампона, щоб і до цієї самозакоханої рудої мавпи дійшло, що путлєр його у всі щілини має ще й глузує з нього? Адже результат таких перемовин відомий заздалегідь - ніяких домовленостей (окрім, хіба що, обміну полоненими) досягнуто не буде.
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31.05.2025 10:09 Відповісти
Приняв саму идею переговоров, весь мир подыгрывает Путину. Какие перговоры? Нахер, за поребрик! Но нет... Договаривайтесь, пацаны, уступайте. Оба виноваты
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31.05.2025 10:22 Відповісти
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31.05.2025 10:27 Відповісти
Ердоган піарить Турцію та себе. Більше ніякої користі з балагану немає. План Путіна - наступ, і він буде просуватись, поки його не зупинять. Чи буде це Просирський та Зелений банкрут, чи вже інші люди.
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31.05.2025 11:06 Відповісти
Было бы прикольно если б Турция сделала финт ушами. Срочно вошли в МКС и арестовали путлера у трапа 😁
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31.05.2025 11:09 Відповісти
 
 