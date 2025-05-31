Ердоган закликав Зеленського та Путіна без зволікань провести прямі переговори у Стамбулі

Туреччина виступає за проведення прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, заяву Ердогана цитує пресслужба адміністрації президента Турецької Республіки.

Ердоган заявив, що проведення зустрічей на рівні глав держав після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу і що, на його думку, це слід зробити без зайвих зволікань.

Він також зазначив, що Туреччина і далі працюватиме над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною й Росією.

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Також Анкара виступає за продовження переговорів, розпочатих у Стамбулі між делегаціями двох країн, а також вона задоволена тим, що обмін полоненими, домовлений на переговорах у Стамбулі, був здійснений у стислі терміни.

"Наш президент заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру", – йдеться в заяві пресслужби.

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