Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедления провести прямые переговоры в Стамбуле

Турция выступает за проведение прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, заявление Эрдогана цитирует пресс-служба администрации президента Турецкой Республики.

Эрдоган заявил, что проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезным для мирного процесса и что, по его мнению, это следует сделать без лишних проволочек.

Он также отметил, что Турция и дальше будет работать над обеспечением справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

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Также Анкара выступает за продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран, а также она довольна тем, что обмен пленными, оговорённый на переговорах в Стамбуле, был осуществлён в сжатые сроки.

"Наш президент заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных на проведение в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран во встрече с сильным составом делегаций является важным для продолжения импульса, предоставленного на пути к миру", - говорится в заявлении пресс-службы.

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