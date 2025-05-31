Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедления провести прямые переговоры в Стамбуле
Турция выступает за проведение прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Как отмечается, заявление Эрдогана цитирует пресс-служба администрации президента Турецкой Республики.
Эрдоган заявил, что проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезным для мирного процесса и что, по его мнению, это следует сделать без лишних проволочек.
Он также отметил, что Турция и дальше будет работать над обеспечением справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.
Также Анкара выступает за продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран, а также она довольна тем, что обмен пленными, оговорённый на переговорах в Стамбуле, был осуществлён в сжатые сроки.
"Наш президент заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных на проведение в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран во встрече с сильным составом делегаций является важным для продолжения импульса, предоставленного на пути к миру", - говорится в заявлении пресс-службы.
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Ну от Путін скаже - русскій язік і 7 областей(уже і Сумську включать) і тд і тд ми послухаєм і скажем "ні" - оце всі переговори уже 3 роки. І такі вони будуть ще 400 років.
Чи це спеціально для тупого трампона, щоб і до цієї самозакоханої рудої мавпи дійшло, що путлєр його у всі щілини має ще й глузує з нього? Адже результат таких перемовин відомий заздалегідь - ніяких домовленостей (окрім, хіба що, обміну полоненими) досягнуто не буде.
а среднестатистический русский человек это:
дикарь
раб
врун
вор
алкаш
лентяй
но русские почему-то хотят, чтобы их судили по исключениям. они называют себя "нацией достоевских и толстых".
исключения есть в любом народе!