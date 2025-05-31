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Новости Зеленский
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Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедления провести прямые переговоры в Стамбуле

президент Турции Эрдоган

Турция выступает за проведение прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Как отмечается, заявление Эрдогана цитирует пресс-служба администрации президента Турецкой Республики.

Эрдоган заявил, что проведение встреч на уровне глав государств после завершения встреч между делегациями будет полезным для мирного процесса и что, по его мнению, это следует сделать без лишних проволочек.

Он также отметил, что Турция и дальше будет работать над обеспечением справедливого и прочного мира между Украиной и Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Эрдоган обсудили переговоры с РФ в Стамбуле

Также Анкара выступает за продолжение переговоров, начатых в Стамбуле между делегациями двух стран, а также она довольна тем, что обмен пленными, оговорённый на переговорах в Стамбуле, был осуществлён в сжатые сроки.

"Наш президент заявил, что обсуждение возможного прекращения огня на втором раунде переговоров, запланированных на проведение в Стамбуле, проложит путь к миру, и что участие обеих стран во встрече с сильным составом делегаций является важным для продолжения импульса, предоставленного на пути к миру", - говорится в заявлении пресс-службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) путин владимир (31529) Эрдоган Реджеп Тайип (916)


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Топ комментарии
+7
НАФІГА?

Ну от Путін скаже - русскій язік і 7 областей(уже і Сумську включать) і тд і тд ми послухаєм і скажем "ні" - оце всі переговори уже 3 роки. І такі вони будуть ще 400 років.
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31.05.2025 09:55
+6
Ніби дорослі люди із серйозним виглядом ×ерню городять. Але щодо Ердогана зрозуміло - він добряче наварив на перекупі змародереного кацапамі в Україні, а тепер бажає, щоб його за це ще й вважали моральним авторитетом.
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31.05.2025 10:01
+2
"Про що можна говорити з тим, хто прийшов тебе вбивати?" (с)

Чи це спеціально для тупого трампона, щоб і до цієї самозакоханої рудої мавпи дійшло, що путлєр його у всі щілини має ще й глузує з нього? Адже результат таких перемовин відомий заздалегідь - ніяких домовленостей (окрім, хіба що, обміну полоненими) досягнуто не буде.
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31.05.2025 10:09
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НАФІГА?

Ну от Путін скаже - русскій язік і 7 областей(уже і Сумську включать) і тд і тд ми послухаєм і скажем "ні" - оце всі переговори уже 3 роки. І такі вони будуть ще 400 років.
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31.05.2025 09:55 Ответить
Ердогану-виключи дурня та звернись до лапатного фюрєра,бо саме він і відмовляється від прямих перемовин...
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31.05.2025 09:56 Ответить
Він і не включав.
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31.05.2025 10:07 Ответить
то чому закликає обох якщо Зеленський погодився та закликав путлєра приїхати до Стамбулу-а той відмовився...
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31.05.2025 10:11 Ответить
Ну, надішле хутін двійника. І що?
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31.05.2025 10:00 Ответить
Ніби дорослі люди із серйозним виглядом ×ерню городять. Але щодо Ердогана зрозуміло - він добряче наварив на перекупі змародереного кацапамі в Україні, а тепер бажає, щоб його за це ще й вважали моральним авторитетом.
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31.05.2025 10:01 Ответить
Сам же не поїде. Він і по кацапії пересувається в бронепоїзді. А до Туреччини ніяк.
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31.05.2025 10:01 Ответить
Стара пісння ,хто випив воду в крані
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31.05.2025 10:17 Ответить
"Про що можна говорити з тим, хто прийшов тебе вбивати?" (с)

Чи це спеціально для тупого трампона, щоб і до цієї самозакоханої рудої мавпи дійшло, що путлєр його у всі щілини має ще й глузує з нього? Адже результат таких перемовин відомий заздалегідь - ніяких домовленостей (окрім, хіба що, обміну полоненими) досягнуто не буде.
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31.05.2025 10:09 Ответить
Приняв саму идею переговоров, весь мир подыгрывает Путину. Какие перговоры? Нахер, за поребрик! Но нет... Договаривайтесь, пацаны, уступайте. Оба виноваты
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31.05.2025 10:22 Ответить
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31.05.2025 10:27 Ответить
Ердоган піарить Турцію та себе. Більше ніякої користі з балагану немає. План Путіна - наступ, і він буде просуватись, поки його не зупинять. Чи буде це Просирський та Зелений банкрут, чи вже інші люди.
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31.05.2025 11:06 Ответить
Было бы прикольно если б Турция сделала финт ушами. Срочно вошли в МКС и арестовали путлера у трапа 😁
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31.05.2025 11:09 Ответить
русских нужно судить не по исключениям (достоевский и толстой), а по среднестатистическому русскому человеку.

а среднестатистический русский человек это:
дикарь
раб
врун
вор
алкаш
лентяй

но русские почему-то хотят, чтобы их судили по исключениям. они называют себя "нацией достоевских и толстых".
исключения есть в любом народе!
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31.05.2025 11:15 Ответить
 
 