Зеленский и Эрдоган обсудили переговоры с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Говорили о первой встрече в Стамбуле. Обмен пленными - это ее важное достижение, но, к сожалению, единственное. Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей.

Обсудили возможную следующую встречу в Стамбуле и при каких условиях Украина готова принять в ней участие. Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов", - отметил Зеленский.

Отдельно президенты говорили также об участии Турции в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Фидан обсудили дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира

Как сообщили в канцелярии Эрдогана, Турция поддерживает продолжение переговоров между делегациями Украины и России, которые начались в Стамбуле.

"Обсуждение возможного перемирия во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет шагом на пути к миру, а участие во встрече представительных делегаций обеих стран важно для сохранения импульса на пути к миру", - говорится в сообщении.

Турецкий президент также поддержал проведение переговоров на уровне лидеров Украины и РФ после встречи в следующий понедельник, которое "будет способствовать мирному процессу и которое необходимо сделать без лишних проволочек".

Также читайте: О посредничестве Турции во время переговоров Украины и России в Стамбуле речь не идет, - МИД РФ