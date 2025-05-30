Зеленський і Ердоган обговорили переговори з РФ в Стамбулі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей.
Обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", - зазначив Зеленський.
Окремо президенти говорили також про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.
Як повідомили в канцелярії Ердогана, Туреччина підтримує продовження переговорів між делегаціями України та Росії, які розпочалися в Стамбулі.
"Обговорення можливого перемир'я під час другого раунду переговорів, який планується провести в Стамбулі, стане кроком на шляху до миру, а участь у зустрічі представницьких делегацій обох країн є важливою для збереження імпульсу на шляху до миру", – ідеться в повідомленні.
Турецький президент також підтримав проведення переговорів на рівні лідерів України та РФ після зустрічі наступного понеділка, яке "сприятиме мирному процесу і яке необхідно зробити без зайвих зволікань".
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від ЗепреЗедента толк нульовий !
Потрібно робити конкретні речі для оборони нашоі краіни ,
а не тільки патякати !
Де наші ракети ?