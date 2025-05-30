Зеленський і Фідан обговорили дипломатичні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував Туреччині та Президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує Росія, є одним із наших головних пріоритетів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що сторони також обговорили дипломатичні зусилля – України і партнерів.

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"Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000. Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - наголосив він.



Президент додав, що Україна цінує роботу з Туреччиною заради того, "щоб дипломатія спрацювала": "Вдячні за чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув із візитом до Києва. Під час пресконференції із главою МЗС Сибігою він заявив, що сьогодні зустрінеться із главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Пізніше зазначалося, що президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.