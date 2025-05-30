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Новини Членство України в НАТО
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Членство України в НАТО не обговорювалося під час моїх переговорів у РФ, - Фідан

Фідан про членство України в НАТО

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Росії не обговорював питання членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтнрфакс-Україна, про це Фідан розповів на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

"Я не обговорював це питання під час моїх переговорів в Росії, і, чесно кажучи, воно не стояло на порядку денному", - сказав він.

Водночас Фідан зазначив, що питання України в НАТО є дуже серйозною темою для обговорення в Альянсі, і це обговорюється протягом тривалого часу.

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"Питання має різні параметри. Особливо, якщо брати до уваги реальність війни, яка триває. Це питання, до якого країни-члени підходять з різних позицій всередині альянсу. Переговори всередині альянсу триватимуть", - додав він.

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росія (65908) членство в НАТО (1736) Фідан Хакан (49)


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Членство України в НАТО не обговорювалося під час моїх переговорів у РФ, - Фідан (турецькі холуї рашиста).У СВІТЛІ НЕВИКОНАННЯ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ УМОВ БУДАПЕШТСЬКОГО ПАПІРЦЯ-УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД,ЩЕ ПЕРЕД 2014 РОКОМ МАЛИ БУТИ В НАТО,А ПІСЛЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ КРИМУ , ОБОВЯЗКОВИМ БУЛО ПОСТАВИТИ НА БОЙОЛВЕ ЧЕРГУВАННЯ МБР
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30.05.2025 14:34 Відповісти
 
 