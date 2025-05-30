Членство України в НАТО не обговорювалося під час моїх переговорів у РФ, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Росії не обговорював питання членства України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтнрфакс-Україна, про це Фідан розповів на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

"Я не обговорював це питання під час моїх переговорів в Росії, і, чесно кажучи, воно не стояло на порядку денному", - сказав він.

Водночас Фідан зазначив, що питання України в НАТО є дуже серйозною темою для обговорення в Альянсі, і це обговорюється протягом тривалого часу.

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"Питання має різні параметри. Особливо, якщо брати до уваги реальність війни, яка триває. Це питання, до якого країни-члени підходять з різних позицій всередині альянсу. Переговори всередині альянсу триватимуть", - додав він.