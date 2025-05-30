РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11883 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
193 1

Членство Украины в НАТО не обсуждалось во время моих переговоров в РФ, - Фидан

Фидан о членстве Украины в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Россию не обсуждал вопрос членства Украины в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интнрфакс-Украина, об этом Фидан рассказал на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Я не обсуждал этот вопрос во время моих переговоров в России, и, честно говоря, он не стоял на повестке дня", - сказал он.

В то же время Фидан отметил, что вопрос Украины в НАТО является очень серьезной темой для обсуждения в Альянсе, и это обсуждается в течение длительного времени.

Также читайте: Фидан на встрече с Путиным говорил о войне в Украине

"Вопрос имеет разные параметры. Особенно, если принимать во внимание реальность войны, которая продолжается. Это вопрос, к которому страны-члены подходят с разных позиций внутри альянса. Переговоры внутри альянса будут продолжаться", - добавил он.

Автор: 

россия (96074) членство в НАТО (1527) Фидан Хакан (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членство України в НАТО не обговорювалося під час моїх переговорів у РФ, - Фідан (турецькі холуї рашиста).У СВІТЛІ НЕВИКОНАННЯ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ УМОВ БУДАПЕШТСЬКОГО ПАПІРЦЯ-УКРАЇНА І ЇЇ НАРОД,ЩЕ ПЕРЕД 2014 РОКОМ МАЛИ БУТИ В НАТО,А ПІСЛЯ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ КРИМУ , ОБОВЯЗКОВИМ БУЛО ПОСТАВИТИ НА БОЙОЛВЕ ЧЕРГУВАННЯ МБР
показать весь комментарий
30.05.2025 14:34 Ответить
 
 