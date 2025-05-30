Членство Украины в НАТО не обсуждалось во время моих переговоров в РФ, - Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Россию не обсуждал вопрос членства Украины в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интнрфакс-Украина, об этом Фидан рассказал на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
"Я не обсуждал этот вопрос во время моих переговоров в России, и, честно говоря, он не стоял на повестке дня", - сказал он.
В то же время Фидан отметил, что вопрос Украины в НАТО является очень серьезной темой для обсуждения в Альянсе, и это обсуждается в течение длительного времени.
"Вопрос имеет разные параметры. Особенно, если принимать во внимание реальность войны, которая продолжается. Это вопрос, к которому страны-члены подходят с разных позиций внутри альянса. Переговоры внутри альянса будут продолжаться", - добавил он.
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