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Новини Заяви про мир
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Фідан: Війна в Україні наближається до "роздоріжжя". Або мир до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме

фідан,хакан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна в Україні наближається до "роздоріжжя" - або мир буде досягнутий до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Фідан зазначив, що після переговорів 16 травня перед сторонами стоять два шляхи: або продовження війни, або постійний мир. Він підкреслив, що Туреччина вважає єдиним правильним рішенням негайне досягнення справедливого миру, і президент Туреччини від початку війни докладає для цього значних зусиль.

"І як результат цих зусиль він як нам доручив, так і веде постійну комунікацію з міжнародними партнерами. І можна сказати, що ми можемо час від часу досягати певних результатів. І переговори 16 травня додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни. Очікування зросли. Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок", - сказав Фідан.

Міністр висловив сподівання, що імпульс, отриманий під час перемовин у Стамбулі, продовжуватиметься, а залучення різних партнерів посилить фундамент мирних переговорів.

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Автор: 

Фідан Хакан (49) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+6
"Або закінчиться, або ні"
Хто цей потужніч?
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30.05.2025 12:53
+4
Питання тільки: а що вони вважають справедливим миром?
Чи вони погоджуються за касапськими "справедливостями"?
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30.05.2025 12:52
+3
Війна триватиме і жодні переговори на це не вплинуть, тільки ЗСУ в стані її закінчити звільнивши усі українські території!
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30.05.2025 12:56
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Питання тільки: а що вони вважають справедливим миром?
Чи вони погоджуються за касапськими "справедливостями"?
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30.05.2025 12:52 Відповісти
я не міністр тому скажу, як наша влада під тиском США не капітулюе в 2025 році то война продовжиться
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30.05.2025 12:52 Відповісти
"Або закінчиться, або ні"
Хто цей потужніч?
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30.05.2025 12:53 Відповісти
Війна триватиме і жодні переговори на це не вплинуть, тільки ЗСУ в стані її закінчити звільнивши усі українські території!
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30.05.2025 12:56 Відповісти
Миру досягти неможливо.
Мир може бути коли кацапів винесуть з усієї окупованої території, або коли кацапи тут всіх повбивають.
Все інше це відкладена на пару місяців нова війна.
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30.05.2025 12:56 Відповісти
Кончене. Якого хера ти до жертви приїхало мир просити? Це вже шизофренія.
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30.05.2025 12:59 Відповісти
Хочу нагадати цим туркам як в 2022 році Ердоган просив ***** випустити з оточеного Маріуполя мирних татар і інших мусульман. Тоді ***** послав Ердогана нахер. До того ж ще згадалось як Ердоган просив ***** не порушувати повітряний простір Турції і ***** також десятки разів посилав Ердогана нахер. Поки Турція не збила рашистські літаки. Невже ще не дійшло що з рашистами домовитися не можливо а тільки потрібно бити їм по зубам тоді вони зупиняться
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30.05.2025 13:07 Відповісти
Ох тягнуть щоб чим побільше Українців загинуло!
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30.05.2025 13:00 Відповісти
"Конфликт" продолжится по крайней мере до конца летней компании(москва рассчитывает на успех в виде захвата Сум и/или Запорожья). Дальше возможны настоящие переговоры. Нынешняя имитация лишь завеса.
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30.05.2025 13:00 Відповісти
Навіть турки (в цій інфі) називають війну війною; а в тебе - чомусь "конфлікт" нехай і в лапках...
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30.05.2025 13:06 Відповісти
"або мир буде досягнутий до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме", не осилил ты инфу, случается...
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30.05.2025 13:09 Відповісти
тоді - соррі. винуватий
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30.05.2025 13:28 Відповісти
Ау вы там где учились 7

какие причины путлеру идти на перемирие или заканчивать войну ? ...

миллион тупых ванек сдохло ... ну и чё?
экономика жопе ....ну и чё ?
Есть хоть один аргумент чтобы он подписал мирные соглашения ?
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30.05.2025 13:01 Відповісти
нафта по 30
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30.05.2025 13:36 Відповісти
Нам ніхто мир не пропонує. Лише капітуляцію. Щоб прийти через рік-два і добити
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30.05.2025 13:03 Відповісти
Якщо замість реформ та оборони займатися шашликами - то так і буде
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30.05.2025 13:30 Відповісти
Щоб холодна вода стала гарячою, її потрібно підігріти (с)
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30.05.2025 13:28 Відповісти
Україні потрібне перемир'я ,щоб провести реформи ,вибудувати оборону , переобрати владу і покарати ту керівну банду ,яка грабує та знекровлює країну
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30.05.2025 13:32 Відповісти
.. ну прям іксперд .. очі нам відкрив , а то ми всі такі темні , після 10 років війни..
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30.05.2025 13:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_RA5U8Z1s&t=4s Переговоры в Стамбуле: мира не будет. По крайней мере до осени. Тишкевич
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30.05.2025 13:43 Відповісти
Серйозні перемовини скоріше за все розпочнуться восени..
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30.05.2025 13:45 Відповісти
Поки включно Туреччмна буде допомагати раші обходити санкції та торгувати з нею, спонсоруючи кацапську агресії - війна не може припинитись. З себе турки не хочуть почати, щоб рашка таки зупинила агресію? Чи кацапські гроші кровю не пахнуть?
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30.05.2025 13:44 Відповісти
то звісно, справедливий мир.
повернення вірменам гори арарат!
окрема держава курдистан.
курдська автономія в туреччині.
вивід військ з кіпру.
це, для початку.
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30.05.2025 13:53 Відповісти
Да он прям капитан очевидность. Если завтра война не закончиться, то она будет продолжаться. Патужна мысля. Он тоже курсы в трускавце заканчивал? или преподавал там?
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30.05.2025 14:09 Відповісти
 
 