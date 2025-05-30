Фідан: Війна в Україні наближається до "роздоріжжя". Або мир до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна в Україні наближається до "роздоріжжя" - або мир буде досягнутий до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Фідан зазначив, що після переговорів 16 травня перед сторонами стоять два шляхи: або продовження війни, або постійний мир. Він підкреслив, що Туреччина вважає єдиним правильним рішенням негайне досягнення справедливого миру, і президент Туреччини від початку війни докладає для цього значних зусиль.

"І як результат цих зусиль він як нам доручив, так і веде постійну комунікацію з міжнародними партнерами. І можна сказати, що ми можемо час від часу досягати певних результатів. І переговори 16 травня додали нового імпульсу мирному процесу щодо перемир'я та завершення війни. Очікування зросли. Стамбульські перемовини ми розглядаємо як новий початок", - сказав Фідан.

Міністр висловив сподівання, що імпульс, отриманий під час перемовин у Стамбулі, продовжуватиметься, а залучення різних партнерів посилить фундамент мирних переговорів.

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