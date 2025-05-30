Україна проявила гнучкість у переговорному процесі, проте Росія цього не робить, - Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що небажання російської сторони проявити гнучкість у переговорному процесі щодо завершення війни, яку РФ веде проти України, може поставити її в "невигідне становище" в очах міжнародної спільноти, зокрема – США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Hurriet.

"На цю мить Україна та європейська сторона проявили гнучкість в адаптації до позиції Америки й одразу прийняли її. Тепер, коли Росія не може продемонструвати те ж саме, вона може фактично опинитися у невигідному становищі в очах Америки та міжнародної спільноти, яка хоче припинення вогню", - заявив Фідан.

Він зазначив, що Туреччина донесла до російської влади – в тому числі правителя РФ Путіна – своє бачення параметрів припинення вогню. Анкара також висловила готовність стати посередником у мирному врегулюванні.

"Зараз сторонам необхідно заявити одна одній про свої переговорні позиції та представити переговорний документ", – додав турецький міністр.

Візити Фідана до РФ та України

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

30 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова зустрітися з росіянами у Стамбулі наступного тижня, - ОП