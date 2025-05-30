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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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Україна готова зустрітися з росіянами у Стамбулі наступного тижня, - ОП

Переговори з Росією у Стамбулі. Україна готова зустрітися

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі із делегацією РФ у Стамбулі наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо проводити конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт, який вони обіцяли надати", - сказав він.

Напередодні спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції.

Читайте: Туреччина – "ідеальний гравець" для переговорів між Україною та РФ, - Фідан

Автор: 

Стамбул (213) Єрмак Андрій (1380) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+5
Піздєц якийсь....завгосп перемовинами керує....
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30.05.2025 12:21
+4
Це *******. Це просто *******. Рашисти ще раз впевнились що вони свого добиваються, потрібно просто бути наполегливим і сильніше жати. Тому рашисти не зупиняться. Сша не хоче закінчити війну а хоче продовжити її на багато десятиліть ще й розширити її
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30.05.2025 12:30
+3
Нема проекта, є проект, шо з того?
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30.05.2025 12:25
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Піздєц якийсь....завгосп перемовинами керує....
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30.05.2025 12:21 Відповісти
Вы там хотяб морду мединскому набейте, чтоб придать изюменки вашим митингам
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30.05.2025 12:22 Відповісти
Ага.
Будуть писульками під столом обмінюватись: «Ізвінітє, нє обіжайтєсь, так нада. Прівєт ввп.»
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30.05.2025 12:27 Відповісти
жму-руку-абнімаю!
привєт от шашличного валоді - валоді хйлу
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30.05.2025 12:37 Відповісти
Нема проекта, є проект, шо з того?
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30.05.2025 12:25 Відповісти
Шо він дурника вмикає? - який проєкт? - капітуляція
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30.05.2025 12:28 Відповісти
Це *******. Це просто *******. Рашисти ще раз впевнились що вони свого добиваються, потрібно просто бути наполегливим і сильніше жати. Тому рашисти не зупиняться. Сша не хоче закінчити війну а хоче продовжити її на багато десятиліть ще й розширити її
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30.05.2025 12:30 Відповісти
Чергова порція маразму від линшьохромосомних, щоб лише потішити притрушеного заокеанського діда(
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30.05.2025 12:30 Відповісти
Завхоз сказав, то може і Зеля в курсі.
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30.05.2025 12:31 Відповісти
мордор вписав пʼять областей України у свою консти проституцію. Який "проєкт" ти бажаєш від них отримати, падло москвороте??
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30.05.2025 12:32 Відповісти
З практики моєї роботи, це щось схоже на поганого клієнта який постійно дзвонить або приходить в офіс тільки посваритися. Просиш його написати на бумазі або в електронному вигляді всі його побажання чи притензії а воно не знає чого написати. В кінці виявляється що воно нічого не хоче заказувати а просто хоче попортити нерви
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30.05.2025 12:34 Відповісти
Якщо заб'ємо зовсім,"руда мавпа" нас звинуватить,зустрілися-послали нах...та поїхали додому,всі ж розуміють,що свинокацапи знову будуть свою шизофренію нести.
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30.05.2025 12:39 Відповісти
Бобік ze завжди готовий злити Україну.Куди скажуть туди він готовий на то він і Буратіно.
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30.05.2025 13:04 Відповісти
нічого не залишається, як реагувати на сигнали заокеанських імпотентів
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30.05.2025 13:24 Відповісти
Оооо, виліз аНДРЮХА **...ть його в вуха!
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30.05.2025 14:38 Відповісти
Дибіли ...😈
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30.05.2025 14:48 Відповісти
 
 