Україна готова зустрітися з росіянами у Стамбулі наступного тижня, - ОП

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі із делегацією РФ у Стамбулі наступного тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.

"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо проводити конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт, який вони обіцяли надати", - сказав він.

Напередодні спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції.

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