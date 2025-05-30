Україна готова зустрітися з росіянами у Стамбулі наступного тижня, - ОП
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова взяти участь у наступній зустрічі із делегацією РФ у Стамбулі наступного тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24.
"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо проводити конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт, який вони обіцяли надати", - сказав він.
Напередодні спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції.
Топ коментарі
+5 Bogdan #603107
показати весь коментар30.05.2025 12:21 Посилання
+4 ALEX SUROVV #593022
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+3 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар30.05.2025 12:25 Посилання
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Будуть писульками під столом обмінюватись: «Ізвінітє, нє обіжайтєсь, так нада. Прівєт ввп.»
привєт от шашличного валоді - валоді хйлу
констипроституцію. Який "проєкт" ти бажаєш від них отримати, падло москвороте??