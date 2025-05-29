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Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
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Туреччина – "ідеальний гравець" для переговорів між Україною та РФ, - Фідан

фідан про роль Туреччини в перемовинах

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що Туреччина є "ідеальним гравцем" для сприяння переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Про це він сказав журналістам дорогою до Києва, пише Anadolu Ajansı, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на нинішні обставини, сторонам необхідне місце, де вони можуть зустрітися віч-на-віч і сісти за стіл переговорів. У цьому відношенні Туреччина насправді є ідеальним гравцем",- сказав дипломат.

Фідан зазначив, що будь-який дипломатичний успіх залежить від готовності сторін до переговорів та досягнення результатів. Зокрема, він назвав "важливим кроком" нещодавній триденний обмін полоненими між Україною та РФ.

Іншим "важливим кроком" турецький міністр назвав офіційний письмовий виклад позиції кожної сторони про припинення вогню та передачу їх один одному.

Фідан закликав Україну та РФ офіційно оголосити та подати свої позиції на переговорах.

Міністр також розповів, що під час візиту до РФ турецька сторона вкотре наголосила на своїх зусиллях щодо припинення війни Росії проти України.

Читайте також: МЗС Туреччини підтвердило візит Фідана до України 29-30 травня

"Як велика регіональна країна, ми не лише намагалися зупинити війну від самого початку, але й уважно стежили за всіма її вимірами. Ми поділилися своїми поглядами на те, які реалістичні параметри могли б зробити припинення вогню можливим",- сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини також розповів, що під час свого візиту до Києва він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями.

"Ми знову обговоримо позицію Туреччини, наші погляди та нагальну необхідність припинення вогню... Як я вже сказав, як тільки почнеться переговорний процес, ми побачимо, що ситуація починає набувати оптимістичніших обрисів", - заявив дипломат.

Читайте також: МЗС про візит Фідана до України: Планується зустріч із Сибігою та обговорення мирних зусиль

Візити Фідана до РФ та України

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

Читайте також: РФ ризикує постати в невигідному становищі перед США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах, - Фідан

Автор: 

перемовини (2997) Туреччина (3607) Фідан Хакан (46)


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Топ коментарі
+2
"Ідеальних " гравців така кількість , що війна триває вже 12й рік ...
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29.05.2025 21:56
+1
Не буде ніяких переговорів, це все фікція, чи то Туреччина чи Швейцарія чи Ватикан.
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29.05.2025 21:59
+1
щось бульбенфюрер мовчить? Мабуть не було команди від злочинця у розшуку
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29.05.2025 22:00
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За версією Ердогана?!😎
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29.05.2025 21:55 Відповісти
"Ідеальних " гравців така кількість , що війна триває вже 12й рік ...
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29.05.2025 21:56 Відповісти
Не буде ніяких переговорів, це все фікція, чи то Туреччина чи Швейцарія чи Ватикан.
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29.05.2025 21:59 Відповісти
Ватикан для кацапів не підходить, бо це не православна країна. А от Туреччина - саме те.
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29.05.2025 22:30 Відповісти
щось бульбенфюрер мовчить? Мабуть не було команди від злочинця у розшуку
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29.05.2025 22:00 Відповісти
Він поправляє олівцем на карті ті стрілочки "откуда готовілось нападєніє"😜
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29.05.2025 22:12 Відповісти
Так! - турки і вашим і нашим
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29.05.2025 22:09 Відповісти
Турки вже не ті, що були 100 років тому. Сьогодні це по справжньому самостійний геополітичний гравець. Навіть по співвідношенню населення у 1914 році Османська імперія мала 15 млн, а Російська 182 млн, то зараз вже 85 млн турків проти 143 млн рабів в Росії
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29.05.2025 22:19 Відповісти
Ага. Бульбофюрер теж так колись говорив. Потом оказалось що він у ***** смокче що не може відірватись
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29.05.2025 22:13 Відповісти
Коли Захід став включати туркам дінамо в поставках зброї, вони поставили за мету все робити своє.
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29.05.2025 22:33 Відповісти
Ніт. Просто Туреччинадуже хоче, щоб це так було.
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29.05.2025 22:37 Відповісти
Який там гравець...
У трампона усі джокери та тузи.в рукавах трусах обісцяних
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29.05.2025 22:52 Відповісти
 
 