Туреччина – "ідеальний гравець" для переговорів між Україною та РФ, - Фідан

Очільник турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що Туреччина є "ідеальним гравцем" для сприяння переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Про це він сказав журналістам дорогою до Києва, пише Anadolu Ajansı, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на нинішні обставини, сторонам необхідне місце, де вони можуть зустрітися віч-на-віч і сісти за стіл переговорів. У цьому відношенні Туреччина насправді є ідеальним гравцем",- сказав дипломат.

Фідан зазначив, що будь-який дипломатичний успіх залежить від готовності сторін до переговорів та досягнення результатів. Зокрема, він назвав "важливим кроком" нещодавній триденний обмін полоненими між Україною та РФ.

Іншим "важливим кроком" турецький міністр назвав офіційний письмовий виклад позиції кожної сторони про припинення вогню та передачу їх один одному.

Фідан закликав Україну та РФ офіційно оголосити та подати свої позиції на переговорах.

Міністр також розповів, що під час візиту до РФ турецька сторона вкотре наголосила на своїх зусиллях щодо припинення війни Росії проти України.

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"Як велика регіональна країна, ми не лише намагалися зупинити війну від самого початку, але й уважно стежили за всіма її вимірами. Ми поділилися своїми поглядами на те, які реалістичні параметри могли б зробити припинення вогню можливим",- сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини також розповів, що під час свого візиту до Києва він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями.

"Ми знову обговоримо позицію Туреччини, наші погляди та нагальну необхідність припинення вогню... Як я вже сказав, як тільки почнеться переговорний процес, ми побачимо, що ситуація починає набувати оптимістичніших обрисів", - заявив дипломат.

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Візити Фідана до РФ та України

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

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