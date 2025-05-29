РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11060 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Переговоры в Турции
367 12

Турция - "идеальный игрок" для переговоров между Украиной и РФ, - Фидан

Фидан о роли Турции в переговорах

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция является "идеальным игроком" для содействия переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.

Об этом он сказал журналистам по дороге в Киев, пишет Anadolu Ajansı, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая нынешние обстоятельства, сторонам необходимо место, где они могут встретиться лицом к лицу и сесть за стол переговоров. В этом отношении Турция на самом деле является идеальным игроком",- сказал дипломат.

Фидан отметил, что любой дипломатический успех зависит от готовности сторон к переговорам и достижению результатов. В частности, он назвал "важным шагом" недавний трехдневный обмен пленными между Украиной и РФ.

Другим "важным шагом" турецкий министр назвал официальное письменное изложение позиции каждой стороны о прекращении огня и передачу их друг другу.

Фидан призвал Украину и РФ официально объявить и представить свои позиции на переговорах.

Министр также рассказал, что во время визита в РФ турецкая сторона в очередной раз подчеркнула свои усилия по прекращению войны России против Украины.

Читайте также: МИД Турции подтвердил визит Фидана в Украину 29-30 мая

"Как большая региональная страна, мы не только пытались остановить войну с самого начала, но и внимательно следили за всеми ее измерениями. Мы поделились своими взглядами на то, какие реалистичные параметры могли бы сделать прекращение огня возможным",- сказал Фидан.

Глава МИД Турции также рассказал, что во время своего визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

"Мы снова обсудим позицию Турции, наши взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня... Как я уже сказал, как только начнётся переговорный процесс, мы увидим, что ситуация начинает приобретать более оптимистичные очертания", - заявил дипломат.

Читайте также: МИД о визите Фидана в Украину: Планируется встреча с Сибигой и обсуждение мирных усилий

Визиты Фидана в РФ и Украину

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

Напомним, сегодня, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.

Читайте также: РФ рискует оказаться в невыгодном положении перед США, если не проявит гибкость в мирных переговорах, - Фидан

Автор: 

переговоры (5060) Турция (3483) Фидан Хакан (43)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
"Ідеальних " гравців така кількість , що війна триває вже 12й рік ...
показать весь комментарий
29.05.2025 21:56
+1
Не буде ніяких переговорів, це все фікція, чи то Туреччина чи Швейцарія чи Ватикан.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:59
+1
щось бульбенфюрер мовчить? Мабуть не було команди від злочинця у розшуку
показать весь комментарий
29.05.2025 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За версією Ердогана?!😎
показать весь комментарий
29.05.2025 21:55 Ответить
"Ідеальних " гравців така кількість , що війна триває вже 12й рік ...
показать весь комментарий
29.05.2025 21:56 Ответить
Не буде ніяких переговорів, це все фікція, чи то Туреччина чи Швейцарія чи Ватикан.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:59 Ответить
Ватикан для кацапів не підходить, бо це не православна країна. А от Туреччина - саме те.
показать весь комментарий
29.05.2025 22:30 Ответить
щось бульбенфюрер мовчить? Мабуть не було команди від злочинця у розшуку
показать весь комментарий
29.05.2025 22:00 Ответить
Він поправляє олівцем на карті ті стрілочки "откуда готовілось нападєніє"😜
показать весь комментарий
29.05.2025 22:12 Ответить
Так! - турки і вашим і нашим
показать весь комментарий
29.05.2025 22:09 Ответить
Турки вже не ті, що були 100 років тому. Сьогодні це по справжньому самостійний геополітичний гравець. Навіть по співвідношенню населення у 1914 році Османська імперія мала 15 млн, а Російська 182 млн, то зараз вже 85 млн турків проти 143 млн рабів в Росії
показать весь комментарий
29.05.2025 22:19 Ответить
Ага. Бульбофюрер теж так колись говорив. Потом оказалось що він у ***** смокче що не може відірватись
показать весь комментарий
29.05.2025 22:13 Ответить
Коли Захід став включати туркам дінамо в поставках зброї, вони поставили за мету все робити своє.
показать весь комментарий
29.05.2025 22:33 Ответить
Ніт. Просто Туреччинадуже хоче, щоб це так було.
показать весь комментарий
29.05.2025 22:37 Ответить
 
 