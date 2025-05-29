Турция - "идеальный игрок" для переговоров между Украиной и РФ, - Фидан

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция является "идеальным игроком" для содействия переговорам между Россией и Украиной о прекращении войны.

Об этом он сказал журналистам по дороге в Киев, пишет Anadolu Ajansı, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая нынешние обстоятельства, сторонам необходимо место, где они могут встретиться лицом к лицу и сесть за стол переговоров. В этом отношении Турция на самом деле является идеальным игроком",- сказал дипломат.

Фидан отметил, что любой дипломатический успех зависит от готовности сторон к переговорам и достижению результатов. В частности, он назвал "важным шагом" недавний трехдневный обмен пленными между Украиной и РФ.

Другим "важным шагом" турецкий министр назвал официальное письменное изложение позиции каждой стороны о прекращении огня и передачу их друг другу.

Фидан призвал Украину и РФ официально объявить и представить свои позиции на переговорах.

Министр также рассказал, что во время визита в РФ турецкая сторона в очередной раз подчеркнула свои усилия по прекращению войны России против Украины.

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"Как большая региональная страна, мы не только пытались остановить войну с самого начала, но и внимательно следили за всеми ее измерениями. Мы поделились своими взглядами на то, какие реалистичные параметры могли бы сделать прекращение огня возможным",- сказал Фидан.

Глава МИД Турции также рассказал, что во время своего визита в Киев он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

"Мы снова обсудим позицию Турции, наши взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня... Как я уже сказал, как только начнётся переговорный процесс, мы увидим, что ситуация начинает приобретать более оптимистичные очертания", - заявил дипломат.

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Визиты Фидана в РФ и Украину

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

Напомним, сегодня, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.

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