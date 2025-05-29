РФ рискует оказаться в невыгодном положении перед США, если не проявит гибкость в мирных переговорах, - Фидан

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что отсутствие гибкости со стороны России в переговорах о прекращении войны против Украины может поставить ее в невыгодное положение в глазах США и международного сообщества.

Об этом он сказал, комментируя роль Турции в мирном посредничестве, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Фидан рассказал, что Турция уже донесла до руководства РФ, а именно - главы Кремля Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, свое видение реалистичных параметров прекращения огня. Он подчеркнул, что Анкара готова быть посредником.

Кроме этого, Фидан согласился, что США играют важную роль в прекращении российско-украинской войны. По словам министра, Анкара поделилась с Вашингтоном своими взглядами по этому вопросу.

"Президент Трамп выразил твердое желание увидеть немедленное прекращение огня. Это побудило Украину и Европу более гибко придерживаться позиции США. Однако Россия не проявила такой же гибкости, что поставило ее в относительно более слабое положение в глазах как США, так и других сторонников прекращения огня",- заявил глава турецкого МИД.

Также Фидан заявил, что первые успехи переговоров - в частности, обмен пленными и фиксация позиций сторон относительно условий прекращения огня, стали возможными благодаря "готовности говорить" как Украины, так и России. В то же время, он отметил, что дальнейший прогресс будет зависеть от политической воли, в частности - со стороны РФ.

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Визиты Фидана в РФ и Украину

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

Напомним, сегодня, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.

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