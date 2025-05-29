МИД о визите Фидана в Украину: Планируется встреча с Сибигой и обсуждение мирных усилий
Украина ожидает визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, во время которого состоится встреча с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что министр Фидан приезжает после своего визита в Россию. Мы уверены, что ему будет что рассказать, что нам сообщить. И опять же, мы обсудим как мирные усилия, так и роль Турции в этих мирных усилиях, а также наше замечательное двустороннее сотрудничество", - отметил Тихий.
По его словам, во время визита министра Турции будет затронуто больше региональных вопросов. "Министры, вероятно, также сосредоточатся на ситуации в Сирии", - добавил он.
На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.
Напомним, сегодня, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.
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