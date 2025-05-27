Глава МИД Турции Фидан посетит Киев для обсуждения результатов переговоров в Стамбуле, - Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который сейчас находится в Москве, планирует посетить Киев в конце этой недели.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По информации агентства, во время визита Фидан встретится с украинскими чиновниками, чтобы обсудить результаты переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

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Сейчас Фидан находится с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Сегодня он также проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

Отмечается, турецкая сторона еще раз подчеркнула готовность Анкары выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Россия рассматривает Турцию, а также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как возможные площадки для таких переговоров.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

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Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

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