Сибига отправился с визитом в Азербайджан для расширения двусторонних отношений между странами, - МИД
24-25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Азербайджан. Во время визита состоятся встречи на высоком уровне и будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
Об этом говорится в пресс-релизе МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В рамках визита Сибига будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Министр также проведет в Баку встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.
"Основными темами переговоров станут расширение двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах в рамках стратегического партнерства между странами. Отдельное внимание стороны уделят обсуждению вопросов восстановления гражданской и энергетической инфраструктуры в Украине", - сказано в сообщении.
Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства проведет встречи с активом украинской общины Азербайджана и представителями азербайджанского бизнеса.
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с логикой у тебя полный швах. странам, сидящим на одном стуле лизать ничего не надо, там все ясно кто друг кто враг, а вот с остальными надо пытаться говорить
Від якого раніше " рішуче" відмовилися...