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Новости Визит Сибиги в Азербайджан
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Сибига отправился с визитом в Азербайджан для расширения двусторонних отношений между странами, - МИД

Сибига отправился в Азербайджан

24-25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Азербайджан. Во время визита состоятся встречи на высоком уровне и будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках визита Сибига будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр также проведет в Баку встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

"Основными темами переговоров станут расширение двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах в рамках стратегического партнерства между странами. Отдельное внимание стороны уделят обсуждению вопросов восстановления гражданской и энергетической инфраструктуры в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства проведет встречи с активом украинской общины Азербайджана и представителями азербайджанского бизнеса.

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Омерзительно что странам сидящим на двух или трех стульях все лижут ботинки.
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25.05.2025 00:36 Ответить
Алієв не поїхав на побєдобєсіє. Можливо зробив вибір.
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25.05.2025 00:41 Ответить
Все лижущие сапоги находят оправдания.
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25.05.2025 00:43 Ответить
"Омерзительно что странам сидящим на двух или трех стульях все лижут ботинки"

с логикой у тебя полный швах. странам, сидящим на одном стуле лизать ничего не надо, там все ясно кто друг кто враг, а вот с остальными надо пытаться говорить
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25.05.2025 11:05 Ответить
Скоріш за все будуть домовлятися про поставки " азербайджанського" газу...
Від якого раніше " рішуче" відмовилися...
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25.05.2025 10:18 Ответить
 
 