Сибига отправился с визитом в Азербайджан для расширения двусторонних отношений между странами, - МИД

24-25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в Азербайджан. Во время визита состоятся встречи на высоком уровне и будут обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках визита Сибига будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министр также проведет в Баку встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

"Основными темами переговоров станут расширение двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и энергетической сферах в рамках стратегического партнерства между странами. Отдельное внимание стороны уделят обсуждению вопросов восстановления гражданской и энергетической инфраструктуры в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства проведет встречи с активом украинской общины Азербайджана и представителями азербайджанского бизнеса.

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