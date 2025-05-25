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Новини Візит Сибіги до Азербайджану
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Сибіга відбув з візитом до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами, - МЗС

Сибіга відправився в Азербайджан

24-25 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Азербайджану. Під час візиту відбудуться зустрічі на високому рівні та будуть обговорені ключові питання двосторонньої співпраці між Україною та Азербайджаном.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У межах візиту Сибіга буде прийнятий президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Міністр також проведе в Баку зустрічі з міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаілом Джаббаровим.

"Основними темами переговорів стануть розширення двосторонніх відносин у політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах у межах стратегічного партнерства між країнами. Окрему увагу сторони приділять обговоренню питань відновлення цивільної та енергетичної інфраструктури в Україні", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, очільник зовнішньополітичного відомства проведе зустрічі з активом української громади Азербайджану та представниками азербайджанського бізнесу.

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Автор: 

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Омерзительно что странам сидящим на двух или трех стульях все лижут ботинки.
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25.05.2025 00:36 Відповісти
Алієв не поїхав на побєдобєсіє. Можливо зробив вибір.
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25.05.2025 00:41 Відповісти
Все лижущие сапоги находят оправдания.
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25.05.2025 00:43 Відповісти
"Омерзительно что странам сидящим на двух или трех стульях все лижут ботинки"

с логикой у тебя полный швах. странам, сидящим на одном стуле лизать ничего не надо, там все ясно кто друг кто враг, а вот с остальными надо пытаться говорить
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25.05.2025 11:05 Відповісти
Скоріш за все будуть домовлятися про поставки " азербайджанського" газу...
Від якого раніше " рішуче" відмовилися...
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25.05.2025 10:18 Відповісти
 
 