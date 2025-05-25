Сибіга відбув з візитом до Азербайджану для розширення двосторонніх відносин між країнами, - МЗС

24-25 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Азербайджану. Під час візиту відбудуться зустрічі на високому рівні та будуть обговорені ключові питання двосторонньої співпраці між Україною та Азербайджаном.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У межах візиту Сибіга буде прийнятий президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Міністр також проведе в Баку зустрічі з міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаілом Джаббаровим.

"Основними темами переговорів стануть розширення двосторонніх відносин у політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах у межах стратегічного партнерства між країнами. Окрему увагу сторони приділять обговоренню питань відновлення цивільної та енергетичної інфраструктури в Україні", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, очільник зовнішньополітичного відомства проведе зустрічі з активом української громади Азербайджану та представниками азербайджанського бізнесу.

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