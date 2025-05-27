Глава МЗС Туречини Фідан відвідає Київ для обговорення результатів переговорів у Стамбулі, - Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який зараз перебуває у Москві, планує відвідати Київ наприкінці цього тижня.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, під час візиту Фідан зустрінеться з українськими посадовцями, щоб обговорити результати переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня.

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Наразі Фідан перебуває з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Сьогодні він також проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Зазначається, турецька сторона ще раз наголосила на готовності Анкари виступити посередником у перемовинах між Києвом і Москвою. Росія розглядає Туреччину, а також ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман як можливі майданчики для таких переговорів.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

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Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

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