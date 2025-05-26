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Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Путіним у Москві
Очільник міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч у Москві з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber..
Міністр закордонних справ Хакан Фідан, який мав контакти в Москві, був прийнятий президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначається в повідомленні.
Наразі подробиці зустрічі не розголошуються.
Крім того, Фідан має зустрітись з членами Ради директорів Російсько-турецької бізнес-асоціації та головою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.
Завтра Хакан Фідан зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
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Краще б він провів подвійний джеб!
Фідан, якого я поважаю, зважив на те, що путін саме так і зробить черещ «велику» «повагу» до Єрдогана, Фідана та Туреччини взагалі?