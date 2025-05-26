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Новини Зустріч Фідана та Путіна
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Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Путіним у Москві

Фдан та Путін

Очільник міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч у Москві з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber..

Міністр закордонних справ Хакан Фідан, який мав контакти в Москві, був прийнятий президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначається в повідомленні.

Наразі подробиці зустрічі не розголошуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ досягли принципової домовленості про нову зустріч, - МЗС Туреччини

Крім того, Фідан має зустрітись з членами Ради директорів Російсько-турецької бізнес-асоціації та головою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Завтра Хакан Фідан зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Читайте: Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Мединським у Москві: планує зустрічі з Путіним і Лавровим

Автор: 

путін володимир (24051) Туреччина (3603) Фідан Хакан (40)


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Хакан Фідан провів зустріч

Краще б він провів подвійний джеб!
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26.05.2025 21:31 Відповісти
То що? Можна очікувати знов сотен дронів і ракет по Україні під цю «значущу» подію?
Фідан, якого я поважаю, зважив на те, що путін саме так і зробить черещ «велику» «повагу» до Єрдогана, Фідана та Туреччини взагалі?
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26.05.2025 21:49 Відповісти
Зачем? Хочет узнать что-то новенькое про половцев и печенегов ?
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26.05.2025 21:51 Відповісти
Поручкався з серійним вбивцею
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27.05.2025 01:35 Відповісти
 
 