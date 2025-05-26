Глава МЗС Туреччини Фідан зустрівся з Путіним у Москві

Очільник міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів зустріч у Москві з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber..

Міністр закордонних справ Хакан Фідан, який мав контакти в Москві, був прийнятий президентом Росії Володимиром Путіним", - зазначається в повідомленні.

Наразі подробиці зустрічі не розголошуються.

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Крім того, Фідан має зустрітись з членами Ради директорів Російсько-турецької бізнес-асоціації та головою служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Завтра Хакан Фідан зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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