Глава МИД Турции Фидан встретился с Путиным в Москве

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Москве с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber...

Министр иностранных дел Хакан Фидан, который имел контакты в Москве, был принят президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

Сейчас подробности встречи не разглашаются.

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Кроме того, Фидан должен встретиться с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации и главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Завтра Хакан Фидан встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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