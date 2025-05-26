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Новости Встреча Фидана и Путина
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Глава МИД Турции Фидан встретился с Путиным в Москве

Фдан и Путин

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Москве с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber...

Министр иностранных дел Хакан Фидан, который имел контакты в Москве, был принят президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

Сейчас подробности встречи не разглашаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ достигли принципиальной договоренности о новой встрече, - МИД Турции

Кроме того, Фидан должен встретиться с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации и главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Завтра Хакан Фидан встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Читайте: Глава МИД Турции Фидан встретился с Мединским в Москве: планирует встречи с Путиным и Лавровым

Автор: 

путин владимир (31493) Турция (3478) Фидан Хакан (38)


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Хакан Фідан провів зустріч

Краще б він провів подвійний джеб!
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26.05.2025 21:31 Ответить
То що? Можна очікувати знов сотен дронів і ракет по Україні під цю «значущу» подію?
Фідан, якого я поважаю, зважив на те, що путін саме так і зробить черещ «велику» «повагу» до Єрдогана, Фідана та Туреччини взагалі?
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26.05.2025 21:49 Ответить
Зачем? Хочет узнать что-то новенькое про половцев и печенегов ?
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26.05.2025 21:51 Ответить
 
 