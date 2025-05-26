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Глава МИД Турции Фидан встретился с Путиным в Москве
Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Москве с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber...
Министр иностранных дел Хакан Фидан, который имел контакты в Москве, был принят президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.
Сейчас подробности встречи не разглашаются.
Кроме того, Фидан должен встретиться с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации и главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Завтра Хакан Фидан встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Краще б він провів подвійний джеб!
Фідан, якого я поважаю, зважив на те, що путін саме так і зробить черещ «велику» «повагу» до Єрдогана, Фідана та Туреччини взагалі?