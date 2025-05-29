МЗС про візит Фідана до України: Планується зустріч із Сибігою та обговорення мирних зусиль

Україна очікує на візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, під час якого відбудеться зустріч з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що міністр Фідан приїжджає після свого візиту до Росії. Ми впевнені, що йому буде що розповісти, що нам повідомити. І знову ж таки, ми обговоримо як мирні зусилля, так і роль Туреччини в цих мирних зусиллях, а також нашу чудову двосторонню співпрацю", - зазначив Тихий.

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За його словами, під час візиту міністра Туреччини буде порушено більше регіональних питань. "Міністри, ймовірно, також зосередяться на ситуації в Сирії", - додав він.

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

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