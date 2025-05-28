МЗС Туреччини підтвердило візит Фідана до України 29-30 травня

У четвер, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

Про це повідомила пресслужба МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Хакан Фідан, міністр закордонних справ республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", - сказано в заяві.

Порядок денний турецького міністра наразі не розголошується.

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Зазначається, турецька сторона ще раз наголосила на готовності Анкари виступити посередником у перемовинах між Києвом і Москвою. Росія розглядає Туреччину, а також ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар та Оман як можливі майданчики для таких переговорів.

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