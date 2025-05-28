МИД Турции подтвердил визит Фидана в Украину 29-30 мая
В четверг, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ.
"Хакан Фидан, министр иностранных дел республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", - сказано в заявлении.
Повестка дня турецкого министра пока не разглашается.
На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.
Отмечается, турецкая сторона еще раз подчеркнула готовность Анкары выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Россия рассматривает Турцию, а также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как возможные площадки для таких переговоров.
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давай-давай..
може більше зможеш мацкалям помідорів втюхати
ходиш, ходиш - бац вторая сменапереговоры с кацапами стали обыденностью.
Чтоб не проиграть в карты, лучше всего не садиться играть.