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Новости Визит Фидана в Киев
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МИД Турции подтвердил визит Фидана в Украину 29-30 мая

Хакан Фидан едет в Украину

В четверг, 29 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции, информирует Цензор.НЕТ.

"Хакан Фидан, министр иностранных дел республики Турция, посетит Украину 29-30 мая", - сказано в заявлении.

Повестка дня турецкого министра пока не разглашается.

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

Отмечается, турецкая сторона еще раз подчеркнула готовность Анкары выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Россия рассматривает Турцию, а также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как возможные площадки для таких переговоров.

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Автор: 

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піаніста дома не буде
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28.05.2025 20:45 Ответить
Хакан фігура не другорядна. Привіз значить негласне зі сторори мордодора.
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28.05.2025 20:53 Ответить
межинський дав доручення??
давай-давай..
може більше зможеш мацкалям помідорів втюхати
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28.05.2025 20:59 Ответить
Отак ходиш, ходиш - бац вторая смена переговоры с кацапами стали обыденностью.
Чтоб не проиграть в карты, лучше всего не садиться играть.
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28.05.2025 21:43 Ответить
 
 