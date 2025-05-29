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Новини Мирні перемовини
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РФ ризикує постати в невигідному становищі перед США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах, - Фідан

Хакан Фідан про мирні перемовини

Очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що відсутність гнучкості з боку Росії в переговорах щодо припинення війни проти України може поставити її в невигідне становище в очах США та міжнародної спільноти.

Про це він сказав, коментуючи роль Туреччини в мирному посередництві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Фідан розповів, що Туреччина вже донесла до керівництва РФ, а саме глави Кремля Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова своє бачення реалістичних параметрів припинення вогню. Він наголосив, що Анкара готова бути посередником.

Окрім цього, Фідан погодився, що США відіграють важливу роль у припиненні російсько-українській війні. За словами міністра, Анкара поділилася із Вашингтоном своїми поглядами щодо цього питання.

"Президент Трамп висловив тверде бажання побачити негайне припинення вогню. Це спонукало Україну та Європу більш гнучко дотримуватися позиції США. Однак Росія не проявила такої ж гнучкості, що поставило її у відносно слабше становище в очах як США, так і інших прихильників припинення вогню",- заявив глава турецького МЗС.

Також Фідан заявив, що перші успіхи переговорів, зокрема обмін полоненими та фіксація позицій сторін щодо умов припинення вогню, стали можливими завдяки "готовності говорити" як України, так і Росії. Водночас він наголосив, що подальший прогрес залежатиме від політичної волі, зокрема - з боку РФ.

Читайте також: МЗС Туреччини підтвердило візит Фідана до України 29-30 травня

Візити Фідана до РФ та України

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

Читайте також: МЗС про візит Фідана до України: Планується зустріч із Сибігою та обговорення мирних зусиль

Автор: 

перемовини (2997) росія (65883) США (23310) Фідан Хакан (46)


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А что, разве сейчас все в порядке?
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29.05.2025 20:09 Відповісти
Видно шо так...
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29.05.2025 20:10 Відповісти
Воно й видно як путлєр так боїться рижого, так боїться, що не сцить, а пісяє тому в лічіко.
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29.05.2025 20:29 Відповісти
Ой, горє...
Може зіпсувати кришталеву репутацію дітовбивць і мародерів. Вони цього не переживуть...
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29.05.2025 20:14 Відповісти
Ідіот. Яксйі сраці мир. Рашисти срати хотіли на ваш мир. Он зсраз Соловйов розпинається що Сосії мир не потрібен і що цілі Сосії снищити Україну повністю а також інші по його словаи нацистські режими
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29.05.2025 20:26 Відповісти
Пуйлу стане ганьба.
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29.05.2025 20:33 Відповісти
РФ ризикує постати в невигідному становищі перед США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах

Саме так!
Раші буде очєнь стидна, ана пакраснєєт, а фсє дєти вакруг будут паказивать пальцом і смєяццо! А патом їйо забєрут в міліцию!
Кошмар...
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29.05.2025 20:34 Відповісти
Турки заодно с Трампом и их общим деловым партнером Путиным хотят оттянуть санкции Конгресса, пуская Зеленского по кругу. После турков эстафета перейдет к папе Римскому, затем к китаю. Короче, вечные переговоры, в которых Украина будет выглядеть, как неудачник, а путин будет издеваться по полной. Надо завершать этот переговорный треш и макнуть Трампа в то, что он заварил. И не надо переживать, что его хитромордое рыжее величество обидится
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29.05.2025 21:00 Відповісти
 
 