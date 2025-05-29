РФ ризикує постати в невигідному становищі перед США, якщо не проявить гнучкість у мирних переговорах, - Фідан

Очільник Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що відсутність гнучкості з боку Росії в переговорах щодо припинення війни проти України може поставити її в невигідне становище в очах США та міжнародної спільноти.

Про це він сказав, коментуючи роль Туреччини в мирному посередництві, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Фідан розповів, що Туреччина вже донесла до керівництва РФ, а саме глави Кремля Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова своє бачення реалістичних параметрів припинення вогню. Він наголосив, що Анкара готова бути посередником.

Окрім цього, Фідан погодився, що США відіграють важливу роль у припиненні російсько-українській війні. За словами міністра, Анкара поділилася із Вашингтоном своїми поглядами щодо цього питання.

"Президент Трамп висловив тверде бажання побачити негайне припинення вогню. Це спонукало Україну та Європу більш гнучко дотримуватися позиції США. Однак Росія не проявила такої ж гнучкості, що поставило її у відносно слабше становище в очах як США, так і інших прихильників припинення вогню",- заявив глава турецького МЗС.

Також Фідан заявив, що перші успіхи переговорів, зокрема обмін полоненими та фіксація позицій сторін щодо умов припинення вогню, стали можливими завдяки "готовності говорити" як України, так і Росії. Водночас він наголосив, що подальший прогрес залежатиме від політичної волі, зокрема - з боку РФ.

Читайте також: МЗС Туреччини підтвердило візит Фідана до України 29-30 травня

Візити Фідана до РФ та України

Днями Фідан перебував з дводенним візитом у Москві, де вже провів зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та головним переговорником РФ у Стамбулі Володимиром Мединським. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляють турецькі джерела, під час візиту у Москву Фідан та Путін обговорили "ініціативи для припинення війни між Україною і Росією та розвиток подій після переговорів у Стамбулі". Російська сторона підкреслила, що головною темою перемовин будуть двосторонні відносини, але українське питання також порушуватиметься.

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до України.

Читайте також: МЗС про візит Фідана до України: Планується зустріч із Сибігою та обговорення мирних зусиль