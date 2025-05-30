Украина готова встретиться с россиянами в Стамбуле на следующей неделе, - ОП

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять участие в следующей встрече с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект, который они обещали предоставить", - сказал он.

Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Британии и Франции.

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