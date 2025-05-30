Украина готова встретиться с россиянами в Стамбуле на следующей неделе, - ОП
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять участие в следующей встрече с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.
"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект, который они обещали предоставить", - сказал он.
Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Британии и Франции.
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+2 Андрей Емельянов #582078
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+2 ALEX SUROVV #593022
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+2 wadpas
показать весь комментарий30.05.2025 12:30 Ссылка
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Будуть писульками під столом обмінюватись: «Ізвінітє, нє обіжайтєсь, так нада. Прівєт ввп.»
привєт от шашличного валоді - валоді хйлу
констипроституцію. Який "проєкт" ти бажаєш від них отримати, падло москвороте??