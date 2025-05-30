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Украина готова встретиться с россиянами в Стамбуле на следующей неделе, - ОП

Переговоры с Россией в Стамбуле. Украина готова встретиться

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять участие в следующей встрече с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим проводить конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект, который они обещали предоставить", - сказал он.

Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Британии и Франции.

Читайте: Турция - "идеальный игрок" для переговоров между Украиной и РФ, - Фидан

Автор: 

Стамбул (247) Ермак Андрей (1268) переговоры с Россией (1128)


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Топ комментарии
+2
Нема проекта, є проект, шо з того?
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30.05.2025 12:25
+2
Це *******. Це просто *******. Рашисти ще раз впевнились що вони свого добиваються, потрібно просто бути наполегливим і сильніше жати. Тому рашисти не зупиняться. Сша не хоче закінчити війну а хоче продовжити її на багато десятиліть ще й розширити її
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30.05.2025 12:30
+2
Чергова порція маразму від линшьохромосомних, щоб лише потішити притрушеного заокеанського діда(
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30.05.2025 12:30
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Піздєц якийсь....завгосп перемовинами керує....
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30.05.2025 12:21 Ответить
Вы там хотяб морду мединскому набейте, чтоб придать изюменки вашим митингам
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30.05.2025 12:22 Ответить
Ага.
Будуть писульками під столом обмінюватись: «Ізвінітє, нє обіжайтєсь, так нада. Прівєт ввп.»
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30.05.2025 12:27 Ответить
жму-руку-абнімаю!
привєт от шашличного валоді - валоді хйлу
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30.05.2025 12:37 Ответить
Нема проекта, є проект, шо з того?
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30.05.2025 12:25 Ответить
Шо він дурника вмикає? - який проєкт? - капітуляція
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30.05.2025 12:28 Ответить
Це *******. Це просто *******. Рашисти ще раз впевнились що вони свого добиваються, потрібно просто бути наполегливим і сильніше жати. Тому рашисти не зупиняться. Сша не хоче закінчити війну а хоче продовжити її на багато десятиліть ще й розширити її
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30.05.2025 12:30 Ответить
Чергова порція маразму від линшьохромосомних, щоб лише потішити притрушеного заокеанського діда(
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30.05.2025 12:30 Ответить
Завхоз сказав, то може і Зеля в курсі.
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30.05.2025 12:31 Ответить
мордор вписав пʼять областей України у свою консти проституцію. Який "проєкт" ти бажаєш від них отримати, падло москвороте??
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30.05.2025 12:32 Ответить
З практики моєї роботи, це щось схоже на поганого клієнта який постійно дзвонить або приходить в офіс тільки посваритися. Просиш його написати на бумазі або в електронному вигляді всі його побажання чи притензії а воно не знає чого написати. В кінці виявляється що воно нічого не хоче заказувати а просто хоче попортити нерви
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30.05.2025 12:34 Ответить
Якщо заб'ємо зовсім,"руда мавпа" нас звинуватить,зустрілися-послали нах...та поїхали додому,всі ж розуміють,що свинокацапи знову будуть свою шизофренію нести.
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30.05.2025 12:39 Ответить
 
 