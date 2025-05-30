Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции
Во время следующего раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле будут присутствовать советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что эти страны входят в так называемую "E3+1" группу, которая ранее помогала формировать предварительные условия для прекращения войны.
"Это умные темы - вступление в НАТО, контроль над территориями: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. Там российские войска - не везде полная оккупация, только Луганск, в основном. Но тяжелые бои идут в Запорожской области и Херсоне. А Крым, конечно, они взяли в 2014-м. Эти вопросы мы и будем обсуждать на следующей неделе в Стамбуле. С нами будут так называемые "E3" - советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Они уже помогали нам формулировать "меморандум" для Украины, когда мы были в Лондоне. И они тоже будут там - мы получим и их реакцию", - рассказал Келлог.
Он также подтвердил, что украинская сторона уже передала свой "меморандум", и США ожидают аналогичного документа от России, который Путин обещал предоставить еще неделю назад.
"Думаю, в его интересах (Путина - Ред.) - идти к миру. Их потери очень большие... Это война промышленного масштаба. А еще - обстрелы городов ракетами "Искандер", дронами - как по Киеву. Это прямое нарушение Женевских протоколов 1977 года, подписанных всеми сторонами", - резюмировал Келлог.
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донька пана Генерала працює волонтером в Україні
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Як завжди цікаво, інформативно та аргументовано з Георгієм Тукою - ще й дотепна людина ...доречі, Тука так про Келлога не думає ...
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повний кіздець хвуйло регоче
За його словами, на сьогодні Європа не готова до ведення війни через, зокрема, не достатню кількість ракет і снарядів. Він додав, що завдяки Україні країни ЄС отримали час на підготовку. Дипломат наголосив:
"Але чому ми маємо в цій ситуації віддавати життя десятки тисяч людей? Розумію. Що вони дають нам зброю, щоб ми могли виконувати роль східного форпосту. Але без членства в НАТО чому ми це маємо робити? Так, ми захищаємо себе і в нас немає вибору. Ми не можемо зробити ворогу умовний коридор, щоб вони йшли через Україну далі. Ми так не зробимо звісно".
За його словами, зараз країнам ЄС потрібна війна в Україні ще років два-три, щоб вони могли підготувати до відсічі.
А чо не показуєш пальцями "децла"?
Утни!