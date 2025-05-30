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Новости Переговоры в Турции
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Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции

Кіт Келлог

Во время следующего раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле будут присутствовать советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что эти страны входят в так называемую "E3+1" группу, которая ранее помогала формировать предварительные условия для прекращения войны.

"Это умные темы - вступление в НАТО, контроль над территориями: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. Там российские войска - не везде полная оккупация, только Луганск, в основном. Но тяжелые бои идут в Запорожской области и Херсоне. А Крым, конечно, они взяли в 2014-м. Эти вопросы мы и будем обсуждать на следующей неделе в Стамбуле. С нами будут так называемые "E3" - советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Они уже помогали нам формулировать "меморандум" для Украины, когда мы были в Лондоне. И они тоже будут там - мы получим и их реакцию", - рассказал Келлог.

Читайте: Турция - "идеальный игрок" для переговоров между Украиной и РФ, - Фидан

Он также подтвердил, что украинская сторона уже передала свой "меморандум", и США ожидают аналогичного документа от России, который Путин обещал предоставить еще неделю назад.

"Думаю, в его интересах (Путина - Ред.) - идти к миру. Их потери очень большие... Это война промышленного масштаба. А еще - обстрелы городов ракетами "Искандер", дронами - как по Киеву. Это прямое нарушение Женевских протоколов 1977 года, подписанных всеми сторонами", - резюмировал Келлог.

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Автор: 

переговоры с Россией (1128) Кит Келлог (148)


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Топ комментарии
+3
Клоун - як і всі в теперішній владі США
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30.05.2025 02:07
+3
мда, кацапи та ЗЄльоні, це вам не Стамбул-1, тут будуть дорослі дяді

.
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30.05.2025 02:46
+3
Келлог чи не єдиний в команді трампа, який симпатизує Україні.

донька пана Генерала працює волонтером в Україні

.
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30.05.2025 02:48
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Клоун - як і всі в теперішній владі США
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30.05.2025 02:07 Ответить
женевська конвенція..дивно про це чути, бо ваш президент вважає путіна хорошим хлопцем? значить він так само може заплющити очі на страти українських військовополонених та обстріли жилих кварталів ..
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30.05.2025 02:19 Ответить
Келлог чи не єдиний в команді трампа, який симпатизує Україні.

донька пана Генерала працює волонтером в Україні

.
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30.05.2025 02:48 Ответить
він нічого не вирішує.трамп нарядив його в "клоунське вбрання" видав бубен і відправив у турне, ну нехай, подивимося що з цього буде...
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30.05.2025 02:59 Ответить
Це людина яка не йде напрлом там, де ще рано й зовсім не продуктивно... Не він тягнув оці двотижневики - АЛЕ ЙОГО ТРАМПЛО НЕ ВИГНАЛО ... послухайте Туку - послання нижче.
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30.05.2025 03:55 Ответить
В США діти за батьків не відповідають. Келлог не симпатик, він звичайний фашист і йому до жопи. Про припинення допомоги США спецпредставник Дональда Трампа порівняв Україну з мулом, якому дали дошкою по носі, щоби привернути його увагу.
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30.05.2025 06:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8RVxG7BtBVM
Як завжди цікаво, інформативно та аргументовано з Георгієм Тукою - ще й дотепна людина ...доречі, Тука так про Келлога не думає ...
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30.05.2025 02:23 Ответить
мда, кацапи та ЗЄльоні, це вам не Стамбул-1, тут будуть дорослі дяді

.
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30.05.2025 02:46 Ответить
Але в памперсах.
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30.05.2025 06:15 Ответить
Не факт. Подивимось,як воно буде насправді. Киздіти-не мішки кидати.
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30.05.2025 07:33 Ответить
усі ці діячі приїдути поручкатись з мединським
повний кіздець хвуйло регоче
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30.05.2025 04:26 Ответить
Арахамія і ОП "швидше б закінчили війну" без посередників.
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30.05.2025 05:51 Ответить
Якби Росія зараз пішла на Естонію, вона б спокійно зайняла пів країни за 72 години, потім вийшла б звідти, і НАТО нічого б не встигло зробити, крім як висловити занепокоєність", - вважає Чалий.

За його словами, на сьогодні Європа не готова до ведення війни через, зокрема, не достатню кількість ракет і снарядів. Він додав, що завдяки Україні країни ЄС отримали час на підготовку. Дипломат наголосив:

"Але чому ми маємо в цій ситуації віддавати життя десятки тисяч людей? Розумію. Що вони дають нам зброю, щоб ми могли виконувати роль східного форпосту. Але без членства в НАТО чому ми це маємо робити? Так, ми захищаємо себе і в нас немає вибору. Ми не можемо зробити ворогу умовний коридор, щоб вони йшли через Україну далі. Ми так не зробимо звісно".

За його словами, зараз країнам ЄС потрібна війна в Україні ще років два-три, щоб вони могли підготувати до відсічі.
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30.05.2025 05:59 Ответить
Не радників США, Німеччини, Британії, Франції посилати в Стамбул, а війська США, Німеччини, Британії, Франції треба направити в Україну.
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30.05.2025 06:01 Ответить
Що там свого часу сказав Черчіль - дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі. Без радників...
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30.05.2025 06:10 Ответить
Келог!
А чо не показуєш пальцями "децла"?
Утни!
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30.05.2025 06:18 Ответить
Тим часом йдуть четверті "два тижні" які трампон дав *****.
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30.05.2025 06:31 Ответить
Те що каже Келлог це фашизм найвищої проби. Коли у одного народа віднімають право жити і право жити на своїй землі.
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30.05.2025 07:19 Ответить
повторіть параграф з Бісмарком. шо він там казав. Мудинський то розуміє.
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30.05.2025 08:41 Ответить
 
 