Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции

Во время следующего раунда переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле будут присутствовать советники по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что эти страны входят в так называемую "E3+1" группу, которая ранее помогала формировать предварительные условия для прекращения войны.

"Это умные темы - вступление в НАТО, контроль над территориями: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. Там российские войска - не везде полная оккупация, только Луганск, в основном. Но тяжелые бои идут в Запорожской области и Херсоне. А Крым, конечно, они взяли в 2014-м. Эти вопросы мы и будем обсуждать на следующей неделе в Стамбуле. С нами будут так называемые "E3" - советники по нацбезопасности Германии, Франции и Великобритании. Они уже помогали нам формулировать "меморандум" для Украины, когда мы были в Лондоне. И они тоже будут там - мы получим и их реакцию", - рассказал Келлог.

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Он также подтвердил, что украинская сторона уже передала свой "меморандум", и США ожидают аналогичного документа от России, который Путин обещал предоставить еще неделю назад.

"Думаю, в его интересах (Путина - Ред.) - идти к миру. Их потери очень большие... Это война промышленного масштаба. А еще - обстрелы городов ракетами "Искандер", дронами - как по Киеву. Это прямое нарушение Женевских протоколов 1977 года, подписанных всеми сторонами", - резюмировал Келлог.

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