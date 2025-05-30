Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції

Під час наступного раунду переговорів між Україною та РФ у Стамбулі будуть присутні радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ці країни входять до так званої "E3+1" групи, яка раніше допомагала формувати попередні умови для припинення війни.

"Це розумні теми — вступ до НАТО, контроль над територіями: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим. Там російські війська — не скрізь повна окупація, тільки Луганськ здебільшого. Але важкі бої тривають у Запорізькій області та Херсоні. А Крим, звісно, вони взяли у 2014-му. Ці питання ми й обговорюватимемо наступного тижня в Стамбулі. З нами будуть так звані "E3" — радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони вже допомагали нам формулювати "меморандум" для України, коли ми були в Лондоні. І вони теж будуть там — ми отримаємо й їхню реакцію", - розповів Келлог.

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Він також підтвердив, що українська сторона вже передала свій "меморандум", і США очікують аналогічного документа від Росії, який Путін обіцяв надати ще тиждень тому.

"Думаю, в його інтересах (Путіна – Ред.) — йти до миру. Їхні втрати дуже великі. … Це війна промислового масштабу. А ще — обстріли міст ракетами "Іскандер", дронами — як по Києву. Це пряме порушення Женевських протоколів 1977 року, підписаних усіма сторонами", - резюмував Келлог.

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