Рішення про участь США у переговорах між Україною та РФ у Туреччині наразі немає, - Білий дім
Наразі немає рішення щодо участі представника США у можливих переговорах між Україною та РФ у Туреччині.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника", — сказала Левітт журналістам.
Вона заявила, що у США сподіваються на те, що переговори між Україною та Росією відбудуться наступного тижня у Стамбулі.
"Президент заохочував і закликав ці дві сторони зібратися разом і провести прямі переговори. І президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно", — повідомила Левітт.
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