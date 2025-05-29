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Новини Переговори у Туреччині
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Рішення про участь США у переговорах між Україною та РФ у Туреччині наразі немає, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт

Наразі немає рішення щодо участі представника США у можливих переговорах між Україною та РФ у Туреччині.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника", — сказала Левітт журналістам.

Вона заявила, що у США сподіваються на те, що переговори між Україною та Росією відбудуться наступного тижня у Стамбулі.

"Президент заохочував і закликав ці дві сторони зібратися разом і провести прямі переговори. І президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно", — повідомила Левітт.

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Автор: 

США (23310) переговори з Росією (1244) Левітт Керолайн (22)


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Топ коментарі
+2
Взагалі у вашому біложовтому дурдомі є якісь позитивні рішення, щоб загнать терориста номер один під шконку щоб він там загнувся від діареї ???
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29.05.2025 21:27
+1
І не буди, русаки вже поняли шо сша вже не в той позиціі щоб з вами взагалі про щось домовлятися, агент краснов виконує свою місію, але він побачить все через 2 тижні і прийме рішення по санкціям, але є одно но.... його 2 тижні тягнуться вже з квітня місяця!
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29.05.2025 21:29
+1
пуйло не дозволив рижим бути присутнім на переговорах. Так що не робіть розумну пику при поганих розкладах.
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29.05.2025 21:30
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Взагалі у вашому біложовтому дурдомі є якісь позитивні рішення, щоб загнать терориста номер один під шконку щоб він там загнувся від діареї ???
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29.05.2025 21:27 Відповісти
І не буди, русаки вже поняли шо сша вже не в той позиціі щоб з вами взагалі про щось домовлятися, агент краснов виконує свою місію, але він побачить все через 2 тижні і прийме рішення по санкціям, але є одно но.... його 2 тижні тягнуться вже з квітня місяця!
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29.05.2025 21:29 Відповісти
Незалежно від того, чи будуть у українців ще ресурси для боротьби, або ж буде укладено перемир'я, Путін ніколи не відмовиться від своєї маніакальної ідеї знищити Україну та українців
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29.05.2025 21:57 Відповісти
Білий дім трампушка перетворив в Дурдім
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29.05.2025 21:30 Відповісти
пуйло не дозволив рижим бути присутнім на переговорах. Так що не робіть розумну пику при поганих розкладах.
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29.05.2025 21:30 Відповісти
Ніяких переговорів не потрібно вести до повного закінчення війни та звільнення усіх територій!
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29.05.2025 21:31 Відповісти
Все повториться, як і минулого разу. Зеленський знову влаштує політичну виставу, мовляв російська делегація не рівня українській, але в підсумку зустріч відбудеться на умовах Путіна. Для принципової позиції необхідно мати сталеві яйка
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29.05.2025 21:51 Відповісти
Втягнули у блудняк і кинули.
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29.05.2025 22:39 Відповісти
 
 