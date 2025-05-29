Рішення про участь США у переговорах між Україною та РФ у Туреччині наразі немає, - Білий дім

Наразі немає рішення щодо участі представника США у можливих переговорах між Україною та РФ у Туреччині.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми дамо вам знати, якщо президент планує надіслати свого представника", — сказала Левітт журналістам.

Вона заявила, що у США сподіваються на те, що переговори між Україною та Росією відбудуться наступного тижня у Стамбулі.

"Президент заохочував і закликав ці дві сторони зібратися разом і провести прямі переговори. І президент чітко дав зрозуміти з самого початку цього конфлікту, що він хоче бачити цей конфлікт вирішеним за столом переговорів, а не на полі бою, і він сказав про це обом лідерам, знову ж таки, як публічно, так і приватно", — повідомила Левітт.

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