Решение об участии США в переговорах между Украиной и РФ в Турции пока нет, - Белый дом
Пока нет решения относительно участия представителя США в возможных переговорах между Украиной и РФ в Турции.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы дадим вам знать, если президент планирует прислать своего представителя", - сказала Левитт журналистам.
Она заявила, что в США надеются на то, что переговоры между Украиной и Россией состоятся на следующей неделе в Стамбуле.
"Президент поощрял и призывал эти две стороны собраться вместе и провести прямые переговоры. И президент четко дал понять с самого начала этого конфликта, что он хочет видеть этот конфликт решенным за столом переговоров, а не на поле боя, и он сказал об этом обоим лидерам, опять же, как публично, так и частным образом", - сообщила Левитт.
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