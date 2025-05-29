Решение об участии США в переговорах между Украиной и РФ в Турции пока нет, - Белый дом

Пока нет решения относительно участия представителя США в возможных переговорах между Украиной и РФ в Турции.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы дадим вам знать, если президент планирует прислать своего представителя", - сказала Левитт журналистам.

Она заявила, что в США надеются на то, что переговоры между Украиной и Россией состоятся на следующей неделе в Стамбуле.

"Президент поощрял и призывал эти две стороны собраться вместе и провести прямые переговоры. И президент четко дал понять с самого начала этого конфликта, что он хочет видеть этот конфликт решенным за столом переговоров, а не на поле боя, и он сказал об этом обоим лидерам, опять же, как публично, так и частным образом", - сообщила Левитт.

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