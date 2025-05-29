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Новости Переговоры в Турции
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Решение об участии США в переговорах между Украиной и РФ в Турции пока нет, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Пока нет решения относительно участия представителя США в возможных переговорах между Украиной и РФ в Турции.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы дадим вам знать, если президент планирует прислать своего представителя", - сказала Левитт журналистам.

Она заявила, что в США надеются на то, что переговоры между Украиной и Россией состоятся на следующей неделе в Стамбуле.

"Президент поощрял и призывал эти две стороны собраться вместе и провести прямые переговоры. И президент четко дал понять с самого начала этого конфликта, что он хочет видеть этот конфликт решенным за столом переговоров, а не на поле боя, и он сказал об этом обоим лидерам, опять же, как публично, так и частным образом", - сообщила Левитт.

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Взагалі у вашому біложовтому дурдомі є якісь позитивні рішення, щоб загнать терориста номер один під шконку щоб він там загнувся від діареї ???
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29.05.2025 21:27 Ответить
І не буди, русаки вже поняли шо сша вже не в той позиціі щоб з вами взагалі про щось домовлятися, агент краснов виконує свою місію, але він побачить все через 2 тижні і прийме рішення по санкціям, але є одно но.... його 2 тижні тягнуться вже з квітня місяця!
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29.05.2025 21:29 Ответить
Незалежно від того, чи будуть у українців ще ресурси для боротьби, або ж буде укладено перемир'я, Путін ніколи не відмовиться від своєї маніакальної ідеї знищити Україну та українців
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29.05.2025 21:57 Ответить
Білий дім трампушка перетворив в Дурдім
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29.05.2025 21:30 Ответить
пуйло не дозволив рижим бути присутнім на переговорах. Так що не робіть розумну пику при поганих розкладах.
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29.05.2025 21:30 Ответить
Ніяких переговорів не потрібно вести до повного закінчення війни та звільнення усіх територій!
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29.05.2025 21:31 Ответить
Все повториться, як і минулого разу. Зеленський знову влаштує політичну виставу, мовляв російська делегація не рівня українській, але в підсумку зустріч відбудеться на умовах Путіна. Для принципової позиції необхідно мати сталеві яйка
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29.05.2025 21:51 Ответить
 
 