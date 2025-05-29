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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Рубио провел беседу с Лавровым. Что известно

Госсекретарь США во время разговора с главой МИД РФ призвал Москву к "добросовестному" диалогу с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает Цензор.НЕТ.

Так, он приветствовал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000", который состоялся накануне.

Во время разговора с Лавровым Рубио призвал РФ к диалогу с Украиной для прекращения войны.

"Секретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", - говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщили, что Лавров и Рубио провели разговор по подготовке переговоров.

Читайте: Вадефуль после встречи с Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно введения США новых санкций против РФ

Автор: 

Лавров Сергей (2323) россия (96057) США (27061) Рубио Марко (217)


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Топ комментарии
+5
Рубіо все прекрасно знає та розуміє. Достатньо послухати та почитати його вислови за часів Байдена. Але трампонівська повєсточка примушує прикидатися ідіотом. Кон'юнктурщик звичайний.
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29.05.2025 10:42
+3
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29.05.2025 10:37
+3
либо дурак либо наивный, кто ты ?

призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
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29.05.2025 10:42
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29.05.2025 10:37 Ответить
Рубіо як педагог , чи вихователь наставляє 10 річного лаврушу?
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29.05.2025 10:38 Ответить
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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29.05.2025 10:38 Ответить
Рубіо все прекрасно знає та розуміє. Достатньо послухати та почитати його вислови за часів Байдена. Але трампонівська повєсточка примушує прикидатися ідіотом. Кон'юнктурщик звичайний.
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29.05.2025 10:42 Ответить
"Кон'юнктурщик звичайний" і рафінований подонок...як і майже всі в нинішній команді додіка.
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29.05.2025 11:27 Ответить
либо дурак либо наивный, кто ты ?

призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
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29.05.2025 10:42 Ответить
з таким же успіхом рубіо міг би закликати до сумлінного діалогу флоридського алігатора. І далеко ходити не треба, їх можно знайти навіть поблизу Мар-а-Лаго.
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29.05.2025 10:44 Ответить
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29.05.2025 11:19 Ответить
З гойдалками та заявами, так і 100 днів пройшло у Трампа з оточенням!!
А убитих, прутіним, Українців, це не поверне! Лавров з Рубіо, про це добре знають! Так і далі, теліпають на публіку, своєю єрундою!!
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29.05.2025 10:46 Ответить
Ну точнісінько як Зєленський!
Але до зє,верховного ухилянта,питань немає.
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29.05.2025 11:38 Ответить
Закликав. А чим підтримав заклик?
Мабуть забув американський вислів про "добре слово і револьвер".
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29.05.2025 11:35 Ответить
Лавров...Овсов...
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29.05.2025 11:39 Ответить
Сумлінність та орки, поняття несумісні Марко, і ти сам чудово це знаєш і розумієш, навіщо ти несеш цю Маячню???
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29.05.2025 12:19 Ответить
раніше здавалось, що рубіо - єдиний компетентний член трампа, який вимушений грати роль дурачка і фріка, щоб не затьмарити трампа і ко.

але ось це "секретар повторив заклики президента трампа до конструктивного, сумлінного діалогу" ... ну яке ж це рубіо безпросвітно тупе. русня 11 років веде війну, 4 рік повномасштабки, і 100+ днів лошать трампа, саботують реальні переговори. А воно закликає до конструктиву. Дебіл
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29.05.2025 12:20 Ответить
Кубинских эмигрант Кубик-рубик, с таким же успехом может сидеть на берегу кишащего крокодилами болота и склонять их к вегетарианству.
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29.05.2025 12:27 Ответить
 
 