Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Госсекретарь США во время разговора с главой МИД РФ призвал Москву к "добросовестному" диалогу с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает Цензор.НЕТ.

Так, он приветствовал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000", который состоялся накануне.

Во время разговора с Лавровым Рубио призвал РФ к диалогу с Украиной для прекращения войны.

"Секретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", - говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщили, что Лавров и Рубио провели разговор по подготовке переговоров.

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