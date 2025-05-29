Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной
Госсекретарь США во время разговора с главой МИД РФ призвал Москву к "добросовестному" диалогу с Украиной.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает Цензор.НЕТ.
Так, он приветствовал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000", который состоялся накануне.
Во время разговора с Лавровым Рубио призвал РФ к диалогу с Украиной для прекращения войны.
"Секретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", - говорится в сообщении.
Ранее росСМИ сообщили, что Лавров и Рубио провели разговор по подготовке переговоров.
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призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
А убитих, прутіним, Українців, це не поверне! Лавров з Рубіо, про це добре знають! Так і далі, теліпають на публіку, своєю єрундою!!
Але до зє,верховного ухилянта,питань немає.
Мабуть забув американський вислів про "добре слово і револьвер".
але ось це "секретар повторив заклики президента трампа до конструктивного, сумлінного діалогу" ... ну яке ж це рубіо безпросвітно тупе. русня 11 років веде війну, 4 рік повномасштабки, і 100+ днів лошать трампа, саботують реальні переговори. А воно закликає до конструктиву. Дебіл