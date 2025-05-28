РосСМИ пишут, что Лавров и Рубио провели беседу о подготовке переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Государственного департамента США Марком Рубио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание ТААС.

По информации россиян, Лавров проинформировал госсекретаря США о подготовке к новому раунду переговоров между Киевом и Москвой.

Рубио же подчеркнул нацеленность американского лидера Дональда Трампа на скорейшее завершение войны в Украине.

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Ранее он также заявлял, что переговорные команды РФ нарабатывают перечень условий для временного перемирия.