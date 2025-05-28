РосСМИ пишут, что Лавров и Рубио провели беседу о подготовке переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Государственного департамента США Марком Рубио.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание ТААС.
По информации россиян, Лавров проинформировал госсекретаря США о подготовке к новому раунду переговоров между Киевом и Москвой.
Рубио же подчеркнул нацеленность американского лидера Дональда Трампа на скорейшее завершение войны в Украине.
Ранее он также заявлял, что переговорные команды РФ нарабатывают перечень условий для временного перемирия.
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Больше интересно, что Телеграфное Агентство Советского Союза забыло в Российской
ПФедерации.
У радянські часи підприємство націоналізували, а в 1923 році дали йому назву на честь Карла Маркса.
У 1956 році фабрика випустила відомий Київський торт, який став одним із символів Києва.
У 1996 році після приватизації Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса з усіма майновими та авторськими правами на рецептури увійшла до складу корпорації «Рошен» Петра Порошенка.
У 2018 році фабрику перейменували на «Київська кондитерська фабрика "Рошен"».
Первоначальное название Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА). Современное наименование - ТАСС - происходит от аббревиатуры 1925-1992 годов - «Телеграфное агентство Советского Союза» (ТАСС). Прошлое официальное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».
В настоящее время наименование ТАСС не расшифровывается.