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Новости Мирные переговоры Разговор Рубио и Лаврова
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РосСМИ пишут, что Лавров и Рубио провели беседу о подготовке переговоров.

Рубио и Лавров поговорили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Государственного департамента США Марком Рубио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание ТААС.

По информации россиян, Лавров проинформировал госсекретаря США о подготовке к новому раунду переговоров между Киевом и Москвой.

Рубио же подчеркнул нацеленность американского лидера Дональда Трампа на скорейшее завершение войны в Украине.

Также читайте: В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и РФ, - Лавров

Ранее он также заявлял, что переговорные команды РФ нарабатывают перечень условий для временного перемирия.

Автор: 

Лавров Сергей (2323) переговоры с Россией (1122) Рубио Марко (217)


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Я не здивуюсь, якщо десь вилізе, що пукін з Трампом майже щодня зізвонюються.
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28.05.2025 22:16 Ответить
Пох на этих звездоболов.

Больше интересно, что Телеграфное Агентство Советского Союза забыло в Российской ПФедерации.
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28.05.2025 22:20 Ответить
«Деміївська парова фабрика шоколаду і цукерок» заснована у 1874 році, тричі змінювалa назву.

У радянські часи підприємство націоналізували, а в 1923 році дали йому назву на честь Карла Маркса.

У 1956 році фабрика випустила відомий Київський торт, який став одним із символів Києва.

У 1996 році після приватизації Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса з усіма майновими та авторськими правами на рецептури увійшла до складу корпорації «Рошен» Петра Порошенка.

У 2018 році фабрику перейменували на «Київська кондитерська фабрика "Рошен"».
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28.05.2025 22:37 Ответить
ТАСС - действующее в России с 1904 года государственное информационное агентство. Создано комитетом министров Российской империи по инициативе графа Сергея Юльевича Витте для удовлетворения информационных потребностей торговли, финансового сектора, промышленности и сельского хозяйства.

Первоначальное название Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА). Современное наименование - ТАСС - происходит от аббревиатуры 1925-1992 годов - «Телеграфное агентство Советского Союза» (ТАСС). Прошлое официальное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».
В настоящее время наименование ТАСС не расшифровывается.
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28.05.2025 22:57 Ответить
Провели розмову щодо підготовки розмови щодо підготовки переговорів.
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28.05.2025 23:03 Ответить
 
 