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Новости переговоры с РФ
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Переговорные команды РФ вырабатывают перечень условий для временного перемирия, - Песков

В Кремле заявили о работе над временным перемирием

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина и РФ сейчас нарабатывают условия для временного перемирия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Переговорные команды России и Украины занимаются наработкой перечня условий для временного перемирия", - отметил он.

Читайте: Встреча Зеленского и Путина возможна, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1924) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+9
Умови України: депутінізація та денуклеарізація рашки.
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28.05.2025 13:49
+6
Ніхто там нічого не напрацьовує, не буде ніякого перемир'я!
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28.05.2025 13:49
+2
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.

1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.

2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".

3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".

4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.

Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.

Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.

Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.

Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.

https://t.me/Mccartneyser68/1315
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28.05.2025 13:53
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Правила форума Совет форумчан
Умови України: депутінізація та денуклеарізація рашки.
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28.05.2025 13:49 Ответить
Та дерусифікація.
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28.05.2025 14:29 Ответить
Ніхто там нічого не напрацьовує, не буде ніякого перемир'я!
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28.05.2025 13:49 Ответить
💯
послідовна методична стратегія - безкінечні підготовки/перемовини з вимогою припинити допомогу Україні поки ведуться підготовки/перемовини - з продовженням военних дій звинувачуючи Україну з небажанні миру
баян для трампо-лохів
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28.05.2025 14:17 Ответить
Буде. Війну домовлено зупинити в 2025. Це навіть Сибіга казав. І JPMorgan писали.
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28.05.2025 14:42 Ответить
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.

1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.

2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".

3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".

4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.

Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.

Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.

Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.

Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.

https://t.me/Mccartneyser68/1315
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28.05.2025 13:53 Ответить
Це нахрюк такий? Де можна подивитися перщоджерело англійською?
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28.05.2025 14:03 Ответить
черговий вкид московитської агентури, щоб показати як нам усі допомагают, особливо цей рудий неадекват
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28.05.2025 14:24 Ответить
сосія НЕ бажає ніякого миру на Планеті крім "русскогоміра" - ліліпутін для того і затіяв-замутив-закаламутив нестабільність щоб стати світовим "гегемоном"... маніакальна ідея - але він в неї вірить
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28.05.2025 14:20 Ответить
Вже ж було таке. Тампон давав ***** час і до 13 і до вівторка потім до перемовин, потім до кінця тижня... це все бла-бла -бла аби затягнути час
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28.05.2025 14:28 Ответить
П.1 Перемир'я без будь-яких умов.

Роіся іде лісом.
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28.05.2025 13:59 Ответить
Эти манёвры с перемириями и меморандумами выгодны и кацапам, и нашим робким друзьям. Исполняют обе стороны: одни делают вид, что реально настроены на прекращение войны и тянут время, другие - делают вид, что верят этому и цепляются за это, чтобы не предпринимать никаких радикальных шагов.
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28.05.2025 14:03 Ответить
Направте свої "умови" мільйонам сімей загиблих рассіан, а потім мільонам сімей покалічених рассіан. Треба що би вони подивилсь, які придурки правлять їхньою россією.
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28.05.2025 14:08 Ответить
Яке там ще перемир'я якщо кремлядям потрібна постійна ціль для виплеску агресії багатомільйонного стада кацапських безумців загалом та багатотисячного озброєного стада орків зокрема. Інакше вся ця пліснява зжере саму ********** мафію.
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28.05.2025 14:18 Ответить
вони курви будут узгоджувати поки ЗСУ не зупине орди орків, а зупине коли отримае справді багато нових БПЛА і поки ракети не вдарят по усі інфраструктурі московії
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28.05.2025 14:22 Ответить
Загрались суки ,знову ворог висуває ультиматуми ,тому які переговори з ким вести з убивцями варварами ?
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28.05.2025 14:35 Ответить
Ну для того щод Україна висувала якісь умови вона повинна перемагати на полі бої.. Такшо пока умови висуває РФ. Все логічно.
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28.05.2025 14:46 Ответить
Нічого нового там не буде. Як завжди: чотири області + Крим, буферна зона на території України, демілітаризація і т.ін.
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28.05.2025 14:50 Ответить
Для чого перемир'я???? Може хтось пояснити?
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28.05.2025 15:11 Ответить
 
 