2 090 19
Переговорные команды РФ вырабатывают перечень условий для временного перемирия, - Песков
Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина и РФ сейчас нарабатывают условия для временного перемирия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Переговорные команды России и Украины занимаются наработкой перечня условий для временного перемирия", - отметил он.
Топ комментарии
+9 Харьков Сумской
показать весь комментарий28.05.2025 13:49 Ссылка
+6 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий28.05.2025 13:49 Ссылка
+2 SRK
показать весь комментарий28.05.2025 13:53 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
послідовна методична стратегія - безкінечні підготовки/перемовини з вимогою припинити допомогу Україні поки ведуться підготовки/перемовини - з продовженням военних дій звинувачуючи Україну з небажанні миру
баян для трампо-лохів
1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.
2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".
3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".
4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.
Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.
Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.
Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.
Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.
https://t.me/Mccartneyser68/1315
Роіся іде лісом.