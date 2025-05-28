Встреча Зеленского и Путина возможна, - Песков

Встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать итогом конкретных договоренностей делегаций.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работа над российским проектом меморандума по Украине находится на завершающей стадии.

"Кремль не будет через СМИ обсуждать содержание документов по Украине, которые должны быть согласованы, это нужно делать в дискретном режиме", - заверил Песков.

Ранее Зеленский заявлял, что он готов к встрече с Трампом и Путиным в любом формате.