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Новини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
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Зустріч Зеленського та Путіна можлива, - Пєсков

Зеленський та путін

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але вона має стати підсумком конкретних домовленостей делегацій. 

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота над російським проєктом меморандуму по Україні перебуває на завершальній стадії.

"Кремль не через ЗМІ обговорюватиме вміст документів по Україні, які мають бути узгоджені, це потрібно робити в дискретному режимі", - запевнив Пєсков.

Раніше Зеленський заявляв, що він готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Пєсков Дмитро (1679) путін володимир (24068)


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Топ коментарі
+5
А как же "Зеленский нелегитимный"?
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28.05.2025 13:03
+4
Замітьте, що як тільки назріває новий пакет санкцій проти Сосії так зразу ************* вистрибують зі штанів викрикуючи про можливі переговори, мовляв є надія на припинення війни. Але все це гра і блєф на який ведеться і Європа і Україна. і саме головне сша. Поки всі лохи зрозуміють що москалі всіх обманули вже пройде пару тижнів- місяців які рашисти використають на свою користь. І повірте, рашисти не жують соплі як Захід чи Україна, а нарощують військовий потенціал а також пропихують своїх політиків до влади на виборах в Европі
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28.05.2025 13:23
+2
Заяви для підтримки рижого американського агента
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28.05.2025 13:08
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А как же "Зеленский нелегитимный"?
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28.05.2025 13:03 Відповісти
Для нас или для пыни? вы уж как-то четче выражевывайтесь.
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28.05.2025 13:18 Відповісти
Это же ***** всегда говорило, что с ЗЕлей вести переговоры не будет, бо тот просроченный.
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28.05.2025 13:38 Відповісти
У відповідності з Конституцію України термін повноважень 5 років
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28.05.2025 14:00 Відповісти
Заяви для підтримки рижого американського агента
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28.05.2025 13:08 Відповісти
А були б у зеленського балістичні ракети, то співав би куди жалібніше..
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28.05.2025 13:11 Відповісти
У ПЕКЛІ!
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28.05.2025 13:11 Відповісти
Свій стамбульський шанс ***** вже профукало.
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28.05.2025 13:12 Відповісти
Да и Вава тоже, шо нас и воодушевляет.
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28.05.2025 13:19 Відповісти
Ще одна скороспiлка вiдзнайшлася... Недогадливый... Воодушевляет на повальный разгром цапорылii. Лишь бы Запад не дрогнул.
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28.05.2025 13:25 Відповісти
Тут як подивитись. Вони там могли напогоджуватись з усім сказаним мєдінскім, і почати, як хоче русня, рєальний мірний процєсс, що передбачає прийняття всіх вимог русні. Але українська делегація там вперлась рогом, і єдине, чого вдалось добитися - це звільнення тисячі полонених.
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28.05.2025 13:25 Відповісти
От йошкин бабай. Поживем - увидим. Дай бог, щоби нашi бажання збулися.
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28.05.2025 13:27 Відповісти
Зараз якийсь проміжний варіант. Зєлєнь з якогось дива не прогнулась під русню (навіть потролила, зєля - відосіком з трапу, інші - спілкуванням через перекладача, хоча всі чудово знають кацапську), але Трамп як кліщ вчепився в ***** і усіляко оберігає від катастрофи (сам вчора зізнався). Куди воно хитнеться - чорт його знає.
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28.05.2025 13:33 Відповісти
москва представляет себе это как визит Александра Невского в Орду(за ярлык на правление- чего изволите сделаю, Киев как бонус).
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28.05.2025 13:15 Відповісти
Пора уже запускать тотализатор на предмет, мол, пыня сдох... Пора ребята, пора... ич як нафталiн попер з тих епеней. їхня пестня - хороша, начинай сначала. Не.уй ехать и слушать бред сивой кобылы - это для кацапов, а мы с мировым сообществом сделаем сивой кобыле еще и обрезание.
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28.05.2025 13:17 Відповісти
Не дамо нашого ваву без нагляду під "плахоє вліяніє" старого педофіла!!!
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28.05.2025 13:18 Відповісти
Ща старое муйло уже не педофиля- а простофиля. Челюстью так калатае, шо его можно поставить в залитый бетон, пусть его уплотняет.
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28.05.2025 13:22 Відповісти
Чергова спроба замилити всім очі і виставити бункерну гниду "міратворцєм" !
Да, така зустріч можлива, але репарації і відвід кацапского війська - вперед...
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28.05.2025 13:21 Відповісти
Типа, для принятия капитуляции
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28.05.2025 13:22 Відповісти
Замітьте, що як тільки назріває новий пакет санкцій проти Сосії так зразу ************* вистрибують зі штанів викрикуючи про можливі переговори, мовляв є надія на припинення війни. Але все це гра і блєф на який ведеться і Європа і Україна. і саме головне сша. Поки всі лохи зрозуміють що москалі всіх обманули вже пройде пару тижнів- місяців які рашисти використають на свою користь. І повірте, рашисти не жують соплі як Захід чи Україна, а нарощують військовий потенціал а також пропихують своїх політиків до влади на виборах в Европі
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28.05.2025 13:23 Відповісти
десь в кущах заплакав один трамп.
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28.05.2025 13:23 Відповісти
Неможливо, з диктатором ***** ніхто не буде зустрічатися!
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28.05.2025 13:26 Відповісти
Тільки за участі третьої сторони. Наприклад, представників Британії, Німеччини, Франції.
Наодинці ці два Вови хто зна про що можуть домовитись.
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28.05.2025 13:31 Відповісти
Ще в 2019 хтось заявляв, що готовий стати перед противником на коліна.
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28.05.2025 13:51 Відповісти
Гітлер йде на перемовини з своїм шпигуном. Схоже будуть якісь нові вводні
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28.05.2025 14:20 Відповісти
Так у путлєра є свій клоун ,давній дружбан зєлі міша галустян , навіщо йому ще один клоун.
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28.05.2025 16:55 Відповісти
А як же рішення РНБО від 30 вересня 2022 року і Указ зєлі від 4 жовтня 2022 року про заборону ведення переговорів з путлєром , заборону ж не скасовували !
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28.05.2025 17:04 Відповісти
 
 