Зустріч Зеленського та Путіна можлива, - Пєсков

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але вона має стати підсумком конкретних домовленостей делегацій.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота над російським проєктом меморандуму по Україні перебуває на завершальній стадії.

"Кремль не через ЗМІ обговорюватиме вміст документів по Україні, які мають бути узгоджені, це потрібно робити в дискретному режимі", - запевнив Пєсков.

Раніше Зеленський заявляв, що він готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі.