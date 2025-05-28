Зустріч Зеленського та Путіна можлива, - Пєсков
Зустріч російського диктатора Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але вона має стати підсумком конкретних домовленостей делегацій.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, робота над російським проєктом меморандуму по Україні перебуває на завершальній стадії.
"Кремль не через ЗМІ обговорюватиме вміст документів по Україні, які мають бути узгоджені, це потрібно робити в дискретному режимі", - запевнив Пєсков.
Раніше Зеленський заявляв, що він готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі.
Топ коментарі
+5 ivan nepupik
показати весь коментар28.05.2025 13:03 Посилання
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.05.2025 13:23 Посилання
+2 Pavel Bortsevych
показати весь коментар28.05.2025 13:08 Посилання
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Да, така зустріч можлива, але репарації і відвід кацапского війська - вперед...
Наодинці ці два Вови хто зна про що можуть домовитись.