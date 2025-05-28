Переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна та РФ наразі напрацьовують умови для тимчасового перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Переговорні команди Росії та України займаються напрацюванням переліку умов для тимчасового перемир'я", - зазначив він.

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