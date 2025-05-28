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Новини переговори з РФ
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Переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я, - Пєсков

У Кремлі заявили про роботу над тимчасовим перемир’ям

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна та РФ наразі напрацьовують умови для тимчасового перемир'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Переговорні команди Росії та України займаються напрацюванням переліку умов для тимчасового перемир'я", - зазначив він.

Читайте: Зустріч Зеленського та Путіна можлива, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+9
Умови України: депутінізація та денуклеарізація рашки.
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28.05.2025 13:49
+6
Ніхто там нічого не напрацьовує, не буде ніякого перемир'я!
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28.05.2025 13:49
+2
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.

1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.

2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".

3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".

4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.

Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.

Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.

Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.

Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.

https://t.me/Mccartneyser68/1315
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28.05.2025 13:53
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Умови України: депутінізація та денуклеарізація рашки.
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28.05.2025 13:49 Відповісти
Та дерусифікація.
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28.05.2025 14:29 Відповісти
Ніхто там нічого не напрацьовує, не буде ніякого перемир'я!
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28.05.2025 13:49 Відповісти
💯
послідовна методична стратегія - безкінечні підготовки/перемовини з вимогою припинити допомогу Україні поки ведуться підготовки/перемовини - з продовженням военних дій звинувачуючи Україну з небажанні миру
баян для трампо-лохів
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28.05.2025 14:17 Відповісти
Буде. Війну домовлено зупинити в 2025. Це навіть Сибіга казав. І JPMorgan писали.
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28.05.2025 14:42 Відповісти
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.

1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.

2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".

3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".

4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.

Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.

Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.

Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.

Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.

https://t.me/Mccartneyser68/1315
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28.05.2025 13:53 Відповісти
Це нахрюк такий? Де можна подивитися перщоджерело англійською?
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28.05.2025 14:03 Відповісти
черговий вкид московитської агентури, щоб показати як нам усі допомагают, особливо цей рудий неадекват
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28.05.2025 14:24 Відповісти
сосія НЕ бажає ніякого миру на Планеті крім "русскогоміра" - ліліпутін для того і затіяв-замутив-закаламутив нестабільність щоб стати світовим "гегемоном"... маніакальна ідея - але він в неї вірить
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28.05.2025 14:20 Відповісти
Вже ж було таке. Тампон давав ***** час і до 13 і до вівторка потім до перемовин, потім до кінця тижня... це все бла-бла -бла аби затягнути час
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28.05.2025 14:28 Відповісти
П.1 Перемир'я без будь-яких умов.

Роіся іде лісом.
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28.05.2025 13:59 Відповісти
Эти манёвры с перемириями и меморандумами выгодны и кацапам, и нашим робким друзьям. Исполняют обе стороны: одни делают вид, что реально настроены на прекращение войны и тянут время, другие - делают вид, что верят этому и цепляются за это, чтобы не предпринимать никаких радикальных шагов.
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28.05.2025 14:03 Відповісти
Направте свої "умови" мільйонам сімей загиблих рассіан, а потім мільонам сімей покалічених рассіан. Треба що би вони подивилсь, які придурки правлять їхньою россією.
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28.05.2025 14:08 Відповісти
Яке там ще перемир'я якщо кремлядям потрібна постійна ціль для виплеску агресії багатомільйонного стада кацапських безумців загалом та багатотисячного озброєного стада орків зокрема. Інакше вся ця пліснява зжере саму ********** мафію.
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28.05.2025 14:18 Відповісти
вони курви будут узгоджувати поки ЗСУ не зупине орди орків, а зупине коли отримае справді багато нових БПЛА і поки ракети не вдарят по усі інфраструктурі московії
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28.05.2025 14:22 Відповісти
Загрались суки ,знову ворог висуває ультиматуми ,тому які переговори з ким вести з убивцями варварами ?
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28.05.2025 14:35 Відповісти
Ну для того щод Україна висувала якісь умови вона повинна перемагати на полі бої.. Такшо пока умови висуває РФ. Все логічно.
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28.05.2025 14:46 Відповісти
Нічого нового там не буде. Як завжди: чотири області + Крим, буферна зона на території України, демілітаризація і т.ін.
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28.05.2025 14:50 Відповісти
Для чого перемир'я???? Може хтось пояснити?
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28.05.2025 15:11 Відповісти
 
 