РосЗМІ пишуть, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з главою Державного департаменту США Марком Рубіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання ТАСС.

За інформацією росіян, Лавров поінформував держсекретаря США про підготовку до нового раунду переговорів між Києвом і Москвою.

Рубіо ж підкреслив націленість американського лідера Дональда Трампа на якнайшвидше завершення війни в Україні.

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Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.