РосЗМІ пишуть, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з главою Державного департаменту США Марком Рубіо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання ТАСС.
За інформацією росіян, Лавров поінформував держсекретаря США про підготовку до нового раунду переговорів між Києвом і Москвою.
Рубіо ж підкреслив націленість американського лідера Дональда Трампа на якнайшвидше завершення війни в Україні.
Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.
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Больше интересно, что Телеграфное Агентство Советского Союза забыло в Российской
ПФедерации.
У радянські часи підприємство націоналізували, а в 1923 році дали йому назву на честь Карла Маркса.
У 1956 році фабрика випустила відомий Київський торт, який став одним із символів Києва.
У 1996 році після приватизації Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса з усіма майновими та авторськими правами на рецептури увійшла до складу корпорації «Рошен» Петра Порошенка.
У 2018 році фабрику перейменували на «Київська кондитерська фабрика "Рошен"».
Первоначальное название Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА). Современное наименование - ТАСС - происходит от аббревиатуры 1925-1992 годов - «Телеграфное агентство Советского Союза» (ТАСС). Прошлое официальное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».
В настоящее время наименование ТАСС не расшифровывается.