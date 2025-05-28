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Новини Мирні перемовини Розмова Рубіо та Лаврова
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РосЗМІ пишуть, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з главою Державного департаменту США Марком Рубіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання ТАСС.

За інформацією росіян, Лавров поінформував держсекретаря США про підготовку до нового раунду переговорів між Києвом і Москвою.

Рубіо ж підкреслив націленість американського лідера Дональда Трампа на якнайшвидше завершення війни в Україні.

Також читайте: Найближчим часом буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та РФ, - Лавров

Пост ТАСС про розмову Рубіо та Лаврова

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.

Автор: 

Лавров Сергій (1608) переговори з Росією (1235) Рубіо Марко (220)


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Я не здивуюсь, якщо десь вилізе, що пукін з Трампом майже щодня зізвонюються.
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28.05.2025 22:16 Відповісти
Пох на этих звездоболов.

Больше интересно, что Телеграфное Агентство Советского Союза забыло в Российской ПФедерации.
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28.05.2025 22:20 Відповісти
«Деміївська парова фабрика шоколаду і цукерок» заснована у 1874 році, тричі змінювалa назву.

У радянські часи підприємство націоналізували, а в 1923 році дали йому назву на честь Карла Маркса.

У 1956 році фабрика випустила відомий Київський торт, який став одним із символів Києва.

У 1996 році після приватизації Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса з усіма майновими та авторськими правами на рецептури увійшла до складу корпорації «Рошен» Петра Порошенка.

У 2018 році фабрику перейменували на «Київська кондитерська фабрика "Рошен"».
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28.05.2025 22:37 Відповісти
ТАСС - действующее в России с 1904 года государственное информационное агентство. Создано комитетом министров Российской империи по инициативе графа Сергея Юльевича Витте для удовлетворения информационных потребностей торговли, финансового сектора, промышленности и сельского хозяйства.

Первоначальное название Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА). Современное наименование - ТАСС - происходит от аббревиатуры 1925-1992 годов - «Телеграфное агентство Советского Союза» (ТАСС). Прошлое официальное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».
В настоящее время наименование ТАСС не расшифровывается.
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28.05.2025 22:57 Відповісти
Провели розмову щодо підготовки розмови щодо підготовки переговорів.
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28.05.2025 23:03 Відповісти
 
 