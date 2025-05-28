Вадефуль после встречи с Рубио заявил, что он оптимистично настроен относительно введения США новых санкций против РФ.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что он оптимистично настроен по поводу введения США санкций против РФ, если диктатор Путин и в дальнейшем будет уклоняться от мирного соглашения с Украиной.

Его заявление цитирует агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас общая позиция относительно Украины. Здесь, в США, более 80 сенаторов готовы рассмотреть и принять законопроект о санкциях в Конгрессе. Это не в руках моего сегодняшнего собеседника(Марко Рубио - ред.), а в руках Сената. Но он, как и я, предполагает, что если Путин продолжит свою политику отрицания, будут приняты меры", - сказал германский министр.

Как отмечает агентство, президент Дональд Трамп дал понять Украине и ее союзникам в Европе, что его администрация готова ввести новые санкции против Москвы, если она не согласится на прекращение огня, но на неделе, похоже, отказался от этой позиции после телефонного разговора с Путиным.

В среду, 28 мая, Трамп заявил, что воздерживается от новых санкций в отношении РФ, чтобы сохранить шанс на заключение мирного соглашения.

"Если я думаю, что близок к заключению сделки, я не хочу ее испортить этим", - цитирует его Bloomberg.

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