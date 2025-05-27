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Новости Давление на Россию
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Мы должны поддерживать давление на РФ, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, - Вадефуль

Вадефуль призывает к давлению на РФ

Европа совместно с США должна координировать действия в отношении России, чтобы заставить ее к скорейшим переговорам о мире с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль перед отлетом в США на встречу с госсекретарем Марко Рубио, говорится на сайте МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время визита в Вашингтон Вадефуль "продолжит усилия" США по поиску дипломатического пути завершения войны РФ против Украины.

"Мы хотим наконец положить конец смертям в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим длительного мира. Чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец начала серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем и в дальнейшем усиливать санкции, а Конгресс США также готов к введению дополнительных санкций",- заявил дипломат.

Читайте также: Вадефуль: Только с позиции силы и при поддержке партнеров Украина может противостоять агрессии РФ

Автор: 

Германия (7036) россия (96038) США (27055) Вадефуль Иоганн (17)


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Для начала между собой разберитесь, "усилители". А то ракет хрен дождешься, спонсорство рф путем импорта ресурсов не снижается... Вы даже ничего не можете, точнее не хотите, сделать с откровенными любителями х***а, типа фицо и орбана.
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27.05.2025 23:40 Ответить
Ну словесный тиск вы уже четвертый год поддерживаете
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27.05.2025 23:42 Ответить
Напевне в них план такий. Якщо кожен скаже, що потрібен тиск на путіна, то путін здасться. Їх всіх Зеля покусав?
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27.05.2025 23:47 Ответить
за вадефулили вже в геть...
а якби кожне слово та й в снаряд?
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27.05.2025 23:59 Ответить
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів.
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28.05.2025 01:25 Ответить
 
 