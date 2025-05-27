Мы должны поддерживать давление на РФ, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, - Вадефуль

Европа совместно с США должна координировать действия в отношении России, чтобы заставить ее к скорейшим переговорам о мире с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль перед отлетом в США на встречу с госсекретарем Марко Рубио, говорится на сайте МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время визита в Вашингтон Вадефуль "продолжит усилия" США по поиску дипломатического пути завершения войны РФ против Украины.

"Мы хотим наконец положить конец смертям в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим длительного мира. Чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец начала серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем и в дальнейшем усиливать санкции, а Конгресс США также готов к введению дополнительных санкций",- заявил дипломат.

Читайте также: Вадефуль: Только с позиции силы и при поддержке партнеров Украина может противостоять агрессии РФ